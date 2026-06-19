След разследване на "24 часа" здравните власти опитват да ограничат продажбата на опасни пептиди от инфлуенсъри

"През следващата седмица ще се проведат първите срещи на експертите от различните заинтересовани ведомства, за да бъде обсъден проблемът и да се намери решение."

Това заяви пред "24 часа" директорът на "Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите" Илия Тасев след националната среща на местната и централната изпълнителна власт. Той допълни, че при необходимост може да се предложи и нормативна промяна.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова направи коментар: "И за мен това е голям проблем, така че няма да бъде изоставен назад".

В разследване "24 часа" разказа за нерегламентираната продажба на пептидни субстанции онлайн, за които се твърди, че имат полезни действия. Инжекциите се рекламират и продават от известни инфлуенсъри и сайтове, без да са одобрени за употреба. Като инфлуенсърите препоръчват на клиенните си огромни дози.

В отговор на въпроси от "24 часа", от ГДБОП заявиха, че като полицейска структура дирекция „Киберпрестъпност" няма правомощия да санкционира търговци за установена извършвана нерегламентирана дейност, но извършват системен мониторинг и са запознати с нерегламентираната продажба на субстанциите.

"Правомощия за санкциониране имат ИАЛ и БАБХ, ако установят нарушения на законите за лекарствата или храните. Дирекцията предоставя необходимата поискана или установена информация по отношение на лицата и фирмите, свързани с незаконната дейност и с цел прилагане на техните правомощия", допълват от Дирекцията.

Търговците на пептидните субстанции са сигурни, че продуктите им имат редица полезни действия върху организма - помагат при акне, наднормено тегло, хормонални проблеми и се използват за натрупване на мускулна маса.

Субстанциите обаче са експериментални и нерегламентирани за продажба. Те не са одобрени за консумация и не са преминали нужните изследвания.

Експертите съветват потребителите да не използват нерегламентирани продукти, чиито странични ефекти, краткосрочни и дългосрочни действия не са установени.

"Категорично трябва да се регулира и ограничи предлагането на продукти, които не са преминали необходимите клинични изпитвания и за които няма данни за безопасност и потенциални рискове за здравето при приложение при хора", заяви в интервю пред "24 часа" доц. Румяна Димова, ендокринолог и преподавател в Медицинския университет - София.

Сред проблемите в схемата е фактът, че потребителите купуват течност или директно готова инжекция, без да имат яснота за съдържанието ѝ.

"Хората, които си купуват тези пептиди, никога не могат да бъдат сигурни какво всъщност получават, безопасно ли е за употреба това, което рекламират "инфлуенсъри". Инжектираш си нещо, което по никакъв начин не се регулира, не знаеш какво е и на всичкото отгоре си го купуваш от човек, който нито има медицинско образование, нито има представа какво продава", предупреди анестезиологът и инфлуенсър д-р Дарислав Николов, който коментира проблема често в интернет пространството.

"24 часа" направи многократни опити да се свърже с някои от онлайн дистрибуторите на пептиди, но те отказаха коментар.