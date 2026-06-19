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Починалите са два пъти повече от родените до средата на 2026 г.

Волен Стефанов

[email protected]

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СНИМКА: Pixabey

Смъртните случаи са 46 680, а ражданията - 21 560. Българите умират най-често от инсулт 

46 680 българи са починали до средата на 2026 г., а тенденцията починалите да са повече от родените бебета се запазва. Това показват данните на Националната здравноинформационна система. 33 146 от смъртните случаи са били в извънболнична среда и 13 534 в болнична. 

Най-честата причина за смъртта у нас е инсулт - 1 173 до средата на годината. Следват сърдечната недостатъчност, бактериалната пневмония и дихателната недостатъчност.

До 06,38 ч тази сутрин са се родили 21 560 бебета, малко над половината от тях са момчета. Около половината от бременните са избрали да родят естествено, също толкова са родили с цезарово сечение. Най-много са родените бебета в София - 3 597, а най-малко в Смолян, където ражданията са 13.

Най-много са раждали жените между 19 и 25 г. (27%), след тях се нареждат възрастовите групи 26-30 г. (25%) и 31-35 г. (22%). Непълнолетните родилки са 1 706 и съставляват 8% от ражданията, а дялът на мъртвородените деца е 0,33%.

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СНИМКА: Pixabey

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