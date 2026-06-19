Световната здравна организация: Над 70 лекари от Конго са заразени с ебола

От началото на епидемията от ебола в Конго са били заразени 75 медици. 17 от тях са починали. Това заяви служител на Световната здравна организация, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Предполага се, че болестта се разпространявала от месеци преди епидемията да бъде обявена от властите в Конго на 15 май. Това означава, че много медици са били изложени на ебола, преди дори да са разбрали, че съществува. Дори сега, здравните служители заявяват, че запасите от предпазни средства, като маски и ръкавици, вече се изчерпват.

"Това е наистина висока цена, която системата, здравната система, плаща, защото нямаме достатъчно здравни работници в ДР Конго", каза директорът на СЗО за извънредни ситуации Мари Розлин Белизер на пресконференция чрез видеовръзка от източната част на страната.

Конго е на едно от последните места по брой здравни работници на глава от населението: ок. 11 на 10 хил., сочат данните на здравната организация. СЗО дава психологическа подкрепа на някои лекари, които били твърде уплашени да лекуват пациенти, след като са видели много от колегите си да се разболяват, добави Белизер.