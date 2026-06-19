Катя Ивкова и Велислава Делчева с общи усилия за реформа в психиатричната помощ

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и омбудсманката Велислава Делчева обсъдиха как да се подобри психиатричната помощ, как медицинските специалисти да се включат в предотвратяване на домашното насилие и натрупаните казуси с решенията на ТЕЛК.

В разговора се включиха и заместник-министрите на здравеопазването проф. Петко Салчев и д-р Ивиан Бенишев, съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването.

Съсредоточиха се главно върху условията в държавните психиатрии. Повод за разговора е становището на омбудсманката, изготвено въз основа на извънредните проверки на Националния превантивен механизъм (НПМ), както и отправените препоръки за засилване на контрола върху строително-монтажните дейности в сектора. Делчева постави акцент върху нуждата от подобряване на материалната база чрез изграждане на пожароизвестителни системи, внедряване на видеонаблюдение и осигуряване на асансьори за трудноподвижни пациенти.

Омбудсманката Велислава Делчева информира, че има предложения за нормативни промени, които са насочени към по-добра защита на правата на пациентите в психиатричната помощ. Сред тях е и необходимостта от разширяване на достъпа до правна защита на хората, настанени в психиатрични лечебни заведения.

Липсата на достатъчно развита психосоциална рехабилитация за хората с психични разстройства бе откроена като системен проблем. Акцентиран беше и въпросът за постепенното развитие на политики за деинституционализация, съчетани с мерки за повишаване на обществената информираност и подкрепа както за хората с психични заболявания, така и за техните семейства.

Министър Ивкова и омбудсманката Делчева се обединиха около разбирането, че преодоляването на дългогодишните проблеми в психиатричната помощ изисква последователни, координирани и устойчиви действия от всички ангажирани институции. Обсъдена бе възможността за организиране на съвместна европейска конференция с участието на водещи международни експерти, която да подпомогне процеса по модернизиране и реформиране на сектора.

Сред важните теми на срещата бе и ролята на здравната система в превенцията на домашното насилие, както и по-интензивно участие на лекарите в разпознаването и сигнализирането на такива случаи.

От здравното министерство съобщиха, че до всички регионални здравни инспекции (РЗИ) са изпратени официални указания за по-активното включване на медицинските специалисти в националния механизъм за превенция. Целта е чрез професионалния си поглед здравните специалисти да идентифицират по-ефективно рисковите случаи и признаците на посегателство. Прилагането на новите насоки вече дава първи положителни резултати, според информация на министерството.

В рамките на срещата са били обсъдени и въпроси, свързани с решенията на ТЕЛК и постъпилите сигнали от граждани. Екипът на здравното министерство увери омбудсманката, че по всички поставени казуси се работи активно и с необходимото внимание. По думите на здравния министър вече се търсят устойчиви и работещи решения, които да гарантират защита на правата и интересите на гражданите.

"Ремонтите на психиатричните болници и клиники ще се оскъпят с 1 млн. евро, но ще бъдат завършени в срок", заяви министъра на здравеопазването Катя Ивкова в четвъртък в отговор на въпрос на депутата Катя Панева от "Демократична България". Тя попита на какъв етап е изпълнението на проекта за преместването на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски" от Нови Искър в София.

Ивкова посочи, че парите няма да бъдат изгубени, след като бъдат подписани допълнителни споразумения.