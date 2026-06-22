Тенмаксинг, или да се пържиш на плажа, е новият младежки тренд

Инфлуенсъри рекламират "колко е яко" да се излагаш на слънце до изнемога, за да събереш тен. Това може да обезсмисли десетилетни усилия да се информира обществото колко това е опасно за здравето, безпокоят се специалистите

По-възрастните поколения помнят добре епохата, когато да си силно почернял през лятото, беше много модерно и престижно. Това означаваше, че си имал достатъчно възможности – и като отпуск, и като финанси - да прекараш дълго време по морските плажове, а загарът бе синоним на сексапил. За много дами тогава най-важното беше “да нямаш разлика” - с други думи бронзовият тен да е равномерен по цялото тяло, заради което разцъфтяха нудистките плажове (в соцлагера – Евини и Адамови). Да не говорим за трагикомичните гледки на зачервени като варени раци хора, пострадали заради твърде бялата си и по-нежна кожа.

След това дойде отрезвяването и стана ясно, че да лежиш с часове под палещите слънчеви лъчи никак не е безобидно, а е даже опасно. Особено след като започнаха да стават ясни последиците от промените в климата, които направиха слънчевите лъчи все по-безпощадни. Години обаче отнеха на лекарите да обясняват, че трябва да се внимава с “препичането” и да се избягват най-горещите часове за ходене на плаж. А през цялото останало време трябва да се използват слънцезащитни продукти. Усилията не отидоха напразно и силно потъмнялата през лятото кожа започна да се схваща като резултат от неразумно и безотговорно поведение към собственото здраве.

Поколението Z израсна, слушайки предупрежденията за рак на кожата и важността на слънцезащита. Но ето че в последните месеци махалото тръгна на обратно. Изглежда, че лятото на “тенмаксинга” е тук и някои млади хора стигат дори до крайности, за да преследват бронзовата кожа. В TikTok е пълно с млади “тенфлуенсъри”, които използват приложения за проследяване на промените в UV индекса, документират излагането си на слънце и опитват неодобрени от здравните институции “хапчета за тен”. И това кара експертите да се тревожат, че новият тренд забавя усилията за информиране на младите хора за опасностите от слънцето.

“Това е ужасяващо - възмущава се

д-р Шерийн Теймур, дерматоложка от Ню Йорк. - По същество културата на бронзов тен получава

нов ребренд от

поколението Z”

Но какво е tanmaxxing и защо поколението Z e привлечено от него? Става дума за видеа с хаштага #TanTok, които младите публикуват, за да покажат потъмнялото си тяло, да споделят процедури в солариума и да използват стикери за тен.

За 25-годишната жителка на Ню Джърси Ариел Синисин перфектният летен ден на брега винаги се е състоял от сърфинг, смутита и, разбира се, тен. Тя казва, че тенденцията, “определено може да накара по-младите момичета да не използват слънцезащитен крем”. “Това е просто културен феномен - да си с тен е равносилно на това да се чувстваш красив”, казва Ариел пред “Ю Ес Ей тудей”.

Докато контролираното излагане на слънце и използването на солариума преди 15-16 г. беше отпразнувано като победа на общественото здраве, сега те преживяват възраждане сред някои млади хора. Дори когато пазарът на определено по-безопасни варианти като спрейове за тен се разширява, все повече младежи смятат, че автентичният вид на тена от престоя на слънце или в солариума си заслужава риска. Автобронзантът боядисва горния слой на кожата, което понякога води до оранжев или ивичест вид, ако се нанесе неправилно, докато UV лъчите не оставят такива следи, убедени са те.

СЗО класифицира устройствата за тен на закрито и ултравиолетовата радиация като канцерогенни. Институцията ги поставя в категория заедно с тютюнопушенето. Според Американската академия по дерматология

поне 1 на 5 американци

развиват рак на кожата

през живота си.

“Няма такова нещо като безопасен тен”, казва д-р Теймур.

Скорошно проучване на американски дерматолози относно навиците за слънцезащита е установило, че 64% от анкетираните от поколение Z са се сблъсквали с дезинформация за слънцезащитните продукти онлайн. Проучването също така показало най-ниска осведоменост за минималните SPF, а 20% от участниците дори заявили, че получаването на тен е по-важно за тях от предотвратяването на рак на кожата. 21% посочили, че изобщо не им пука, ако си докарат слънчеви изгаряния.

Тенденцията, която се появява и под имена като UV maxxing, carrotmaxxing, bronzermaxxing и sunmaxxing, има корени в противоречивата общност looksmaxxing, която е свързана с екстремни мерки за максимално увеличаване на физическата привлекателност. “Тенът започва да се представя почти като рутина за красота и уелнес навик вместо за това, което действително е - добавя Теймур. - Кожата ви буквално казва: “Увреждат ме, нека произведа повече пигмент, за да се защитя.”

Дерматоложката смята, че поколението Z е “вероятно най-образованото”, когато става въпрос за използване на социалните медии, за да научи какво е необходимо за грижата за кожата, и въпреки това тя е наблюдавала дезинформация, разпространяваща се безконтролно онлайн, включително опровергани митове. Някои фенове на тена дори купуват по интернет продукти, които не са одобрени от Американската агенция за храните и лекарствата, включително хапчета и назални спрейове, известни още като “Барби пептиди”, за които се твърди, че могат да помогнат за почерняването. Теймур предупреждава, че хората трябва да стоят настрана от всичко това. “Младите виждат тези продукти онлайн и просто приемат, че са поредната хранителна добавка и че са безвредни - посочва специалистката. - Наистина е обезпокоително и страшно, че те ги използват, като мислят, че е безвредно.”

- Ултравиолетовият (UV) индекс е международен стандарт за измерване на силата на UV лъчението, причиняващо слънчево изгаряне. Индексът използва скала (от 0 до 11+), за да посочи риска от прекомерно излагане на слънце, така че да избегнете увреждане на кожата и очите.