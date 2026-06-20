Стефан Константинов: Заплатите на директорите няма да оправят здравната система

"Ръстът на заплатите на директорите в болниците е изпреварил 7 пъти инфлацията или 2,4 пъти средната заплата за период от 4 години. Много лесно може да ги порицаем, но да погледнем по-голямата картина". Това коментира бившият здравен министър д-р Стефан Константинов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов" по NOVANEWS.

Той посочи, че последните два големи скандала в здравеопазването – за цените на лекарствата и за заплатите, са инициирани от здравното министерство, а и двата въпроса са в неговите компетенции. Същевременно обаче, според д-р Константинов, не се говори за самото здравеопазване.

„Това е стратегическа грешка. Сега е моментът на действие. Ще свърши отпускарския сезон, проблемите се трупат и изведнъж ще избухнат. Управляващите трябва да внимават дали ще продължат с тази тишина", каза той.

Според него методиката за изчисляване на заплатите на директорите в болниците лесно може да се промени, но тези пари, които ще се икономисат, не са факторът, който ще оправи здравната система. „Болниците имат бюджет от 2,3 милиарда от НЗОК. Отделно колко пари взимат от пациентите е друга страна. Така че 5, 10 или 100 хиляди евро няма да решат въпроса", коментира бившият ресорен министър Стефан Константинов.

Освен това обясни, че не винаги директорите са с най-високите заплати в болниците. „Има лекари, които получават два или три пъти повече от тези директорски заплати. Това е така, защото водят много пациенти. А понякога дори хората, които водят много пациенти и се водят за големи светила, дават операциите да ги правят други хора. Пациентът никога дори не разбира, че това се случва. Просто искам да ви покажа колко е сбъркана здравната система. Тя е концентрирана върху абсолютизирането на принципа „парите следват пациента". Когато пациентът води пари, ти трябва да намериш пациенти. Ако един лекар води пациенти и той носи пари на болницата, болницата трябва да го стимулира за това, да го възнагради и му дава висока заплата", обясни Константинов.

По отношение на скъпоструващите и неразрешени лекарства, Константинов каза, че „това е едно доста набиращо популярност кранче".

Той обясни, че всяко лекарство в България, за да се плаща от НЗОК и да се покриват разходите за него, трябва да бъде регистрирано и на него му се поставя пределна цена с цел да не се получават злоупотреби. Тази цена се реферира спрямо най-ниските цени в ЕС.

„Получава се парадокс. Започват лекарства от този списък да излизат от него и Касата не може да ги заплати. Появява се обаче пациент, който има нужда точно от това лекарство, пишат се едни писма и по Наредба № 10 тези лекарства се заплащат от Касата. Как? На цената, на която вече са представени. И тук вече е големият хитър момент, че всъщност може да се представи фактура, която да е в пъти над това, което лекарството е имало като регистрирана цена или има като регистрирана цена в някоя друга държава", каза Константинов.

Той смята, че държавата трябва да натиска с всички възможни механизми, които има, лекарствата да бъдат включени в този списък, за да не се получават такива аномалии.

Според него лимитите за дейността на болничните заведения не са големият проблем на здравеопазването. Но все пак е странно, че се бранят болниците, а за лимитите за достъп до специалисти, които засягат най-пряко пациентите, никой не се притеснява, коментира бившият здравен министър.