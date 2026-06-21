Фармацевтите искат реформи в четири институции едновременно

Фармацевтите искат реформи и решаване на проблемите в семейните аптеки. От инициативния комитет на магистър-фармацевтите са изпратили писма с исканията си до Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването, Комисията по здравеопазване и Министерството на финансите.

Документът съдържа шест конкретни искания. Сред тях са анализ на действащия модел на лекарствено снабдяване и реимбурсиране, по-кратки и по-предвидими срокове за разплащане по линия на НЗОК, и национална политика, която да гарантира достъп до аптечни услуги в малките и отдалечени населени места.

Фармацевтите настояват и фармацевтичната консултация да бъде призната като самостоятелна здравна дейност. Те искат и представители на независимите аптеки да участват в процесите по изготвяне на нормативни актове, които засягат сектора. Последното искане е за равнопоставена и предвидима регулаторна среда за всички участници на аптечния пазар.

В писмото организацията подчертава, че значимостта на поставените въпроси за здравната система и достъпа на гражданите до лекарства налага официалното предоставяне на декларацията пред институциите, с цел конкретни действия в рамките на техните компетенции.

От комитета на фармацевтите заявяват готовност да продължат диалога с институциите за намиране на устойчиви решения в интерес на пациентите, здравната система и сектора.