САЩ могат да загубят статута си на свободна от морбили държава

САЩ могат да загубят статута на свободна от морбили държава, заради неспособността да се преборят със заболяването в Юта. Повече от 680 души са се заразили от морбили от началото на първото огнище в щата на 20 юни 2025 г.

За разлика от огнищата на морбили в Тексас, Южна Каролина и Аризона, разпространението в Юта е трудно да се ограничи до един регион - заразявайки неваксинирани общности в почти всеки окръг, съобщава usnews.com.

Морбили се появи в здравни заведения, големи магазини и ресторанти, както и на младежки спортни събития. През февруари излагане на вируса на щатско първенство по борба в гимназията предизвика най-малко 46 случая сред участниците.

Морбили е едно от най-заразните заболявания, известни на медицината. Този вид шарка причинява характерен обрив, висока температура, силна кашлица, ушни инфекции и диария.

Докато повечето се възстановяват, някои - включително малки бебета, бременни хора и хора със слаба имунна система - са изложени на по-висок риск от развитие на опасни усложнения като пневмония, подуване на мозъка, слепота или дори смърт. Дори здрави хора могат да развият проблеми години по-късно, който може да доведе до фатално дегенеративно мозъчно заболяване, което се проявява около десетилетие след инфекцията.

Ваксината срещу морбили е безопасна и осигурява 97% защита след две дози.

Въпреки че разпространението в Юта се забави през последните седмици, щатският епидемиолог Лейша Нолен не вижда много възможности за почивка. Тя се притеснява, че началото на учебната година и настъпването на по-студеното време през есента ще доведат до повторно нарастване на морбили.

„Все още е тук, все още се предава", каза тя. „Просто ни трябват тези няколко случая да засегнат грешната общност и може да се разрази наистина мащабно отново."

Най-голямото разпространение е в югозападната част на щата, където 265 души са се разболели от предотвратимото с ваксина заболяване от миналото лято. Като цяло инфекциите с морбили са засегнали 22 от 29-те окръга на щата.

В селските североизточни райони на щата условията също са били подходящи за разпространение на морбили. Окръзите Дагет, Дъчесн и Уинта – общо наричани здравен регион „триокръг" – са отбелязали втория по големина спад в нивата на ваксинация сред децата в щата.

Според данни на щата, над 16% от децата в детските градини в региона са пропуснали ваксините си срещу морбили през последната учебна година. В целия щат 12,8% са пропуснали ваксината си, което поставя щата далеч под 95% ниво на ваксинация, необходимо за предотвратяване на огнища на морбили.

Здравният отдел на Триокръг регистрира 74 случая на морбили тази пролет, след като хора, разболели се на младежкия турнир по борба, разпространиха вируса в училище, а по-късно и в домакинствата си.

В граничния регион се наблюдаваше нарастване на колебанията относно ваксините от известно време, каза Сидни Лайънс, служител по обществената информация на здравния отдел.

Въпреки големия брой случаи, местните и щатските здравни служители считат мерките срещу морбили в Триокръг за успешни.

Здравните служители съсредоточиха усилията си върху смекчаване на неизбежното разпространение. Неваксинираните ученици бяха изключени от присъствените училища, а на болните беше казано да се изолират. А призивът им да се грижат за съседите доведе до това повече хора да идват, за да се ваксинират, казаха служители.

Специалистът по инфекциозни болести в Триокънти, Синди Матинсън, си спомни родител, който казал на училищна медицинска сестра, че не иска да говори със здравния отдел, защото „се притеснявала, че ще ѝ се ядосаме и ще я осъдим, защото децата ѝ не са ваксинирани".

Медицинската сестра потвърдила за служителите на здравния отдел и казала на майката да ѝ каже, ако се чувства осъдена. В крайна сметка Матинсън провела чудесен разговор с майката.

Здравните експерти ще се срещнат, за да решат дали САЩ ще запазят статута си на свободна от морбили държава. Служителите на общественото здравеопазване считат морбили за елиминирани от дадена страна, когато тя покаже, че е спряла непрекъснатото си разпространение в местните общности за поне една година.

Националният брой на случаите на морбили е бил 2104 към 18 юни, което почти надминава рекордния брой от миналата година.

Юта се бори с морбили от една година, но не е ясно дали най-ранните клъстери са свързани с голямото огнище на границата между щатите Юта и Аризона.