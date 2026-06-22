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Аджибадем Сити Клиник и Банка ДСК обединяват усилия в името на женското здраве

Водени от мисията си да предоставят висококачествена и достъпна здравна грижа, Аджибадем Сити Клиник, в партньорство с Банка ДСК, организират кампания за безплатни профилактични ехографски прегледи на млечните жлези. Инициативата ще се проведе в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Младост и Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна, като цели да насърчи превенцията и ранната диагностика на едно от най-разпространените онкологични заболявания при жените – рака на гърдата.

В рамките на кампанията жени от всички възрастови групи ще имат възможност да се възползват от безплатен ехографски преглед при специалист по образна диагностика. Консултациите ще се извършват от опитни медицински специалисти, които ще осигурят професионална оценка и насоки за последващи действия при необходимост.

Безплатните прегледи в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Младост ще се провеждатв периода юли – септември 2026 г. на следните дати:

6 - 10 юли 2026 г.

10 - 14 август 2026 г.

1 - 4 септември 2026 г.

За свободните часове в Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна в периода юли – септември 2026 г. можете да попитате на посочения телефон или на място.

Прегледите ще се извършват след предварително записване на телефон *5544 или на място в лечебните заведения:

Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Младост - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66А

Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна - гр. Варна, ул. „Брегалница“ 1

Ракът на гърдата е сред най-често диагностицираните онкологични заболявания при жените в световен мащаб. Ранното откриване на заболяването значително повишава възможностите за успешно лечение и благоприятна прогноза. Именно затова профилактичните прегледи са от съществено значение – те дават възможност за своевременно установяване на изменения, консултация със специалист и предприемане на навременни мерки за лечение.

С тази инициатива Аджибадем Сити Клиник, в партньорство с Банка ДСК, отправят послание към всички жени да поставят собственото си здраве на първо място и да се възползват от възможността за безплатна профилактична консултация.