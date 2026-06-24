Необходима е дългосрочна политика за развитие на фармацевтичната професия

Еньовден е - професионалният празник на над 7800 магистър-фармацевти в България. Денят, в който говорим за лечебните билки и лекарствата и честитим празника на хората, които са най-близо до пациента в аптеката - магистър-фармацевтите.

Зад тази професия стоят повече от пет години и половина обучение и висока лична отговорност.

В България подготовката на един магистър-фармацевт струва около 50 хил. евро. Всъщото време здравната система не използва пълноценно знанията на тези висококвалифицирани медицински специалисти.

За мястото на магистър-фармацевта в съвременното здравеопазване разказват с маг.-фарм. Димитър Коцев, председател на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична, и маг.-фарм. Венелин Сапунаров, член на Съвета на Международната федерация по фармация (FIP).

Маг.-фарм. Димитър Коцев, председател на Управителния съвет на РФК София-столична

- Г-н Коцев, честит празник! Каква трябва да бъде ролята на магистър-фармацевта днес?

- Благодаря! Честит празник на всички колеги, които всеотдайно и отговорно се грижат за здравето на българското общество. Желая им да бъдат здрави, да пазят познанието за билките и лекарствата, да помагат на болните, да предпазват здравите и да получат признание от обществото. Ролята на магистър-фармацевтите днес е по-голяма и по-важна от всякога. Освен отпускането на лекарства магистър-фармацевтите ежедневно допринасят за безопасната употреба на лекарствените продукти, разясняват правилната им употреба и могат да забележат лекарствени взаимодействия. При профилактика и превенция можем да правим повече, както е в много други страни, където в аптеката се поставят ваксини, измерва се кръвно налягане, проследяват се хронични заболявания, а на места фармацевтите могат да предписват лекарства за често срещани заболявания.

Това са области, в които фармацевтите допълват усилията на останалите специалисти. Вместо да чака дни или седмици за преглед, пациентът може да получи професионален съвет в аптеката още същия ден. Това не заменя лекаря, но осигурява достъп до навременна информация, насочване, ранно разпознаване на здравословни проблеми.

Така се осигурява непрекъсната грижа - от лекарския кабинет до аптеката. Например пациентът решава да спре цигарите след здравословен проблем или лекарска препоръка. След това има нужда от информация, подкрепа и проследяване. Тук магистър-фармацевтът може да допълни работата на лекаря чрез консултиране и насочване.

- Какво спира предоставянето на подобни фармацевтични услуги в аптеките в България?

- В България липсват механизми за финансиране на професионални фармацевтични услуги. Подобни дейности се извършват като част от ежедневната работа на фармацевтите, но без механизъм за възнаграждение и без ясно регламентиране. Въпреки задъхването в здравеопазването се забравя, че магистър-фармацевтите сме медицински специалисти и можем да допринасяме много повече за общественото здраве. Въпросът е дали България ще използва пълноценно знанията и уменията на своите магистър-фармацевти.

- Какво е по-различно в аптеките в Европа и по света?

- Добър пример са програмите за отказване от тютюнопушене. В много държави магистър-фармацевтите оценяват никотиновата зависимост, подпомагат избора на терапия, проследяват напредъка на пациентите и оказват подкрепа при отказването. Подобен пример е и услугата за поставяне на ваксина директно в аптеката от обучен фармацевт. Според Международната федерация по фармация (FIP) това е разрешено в над 40 държави, където фармацевтите прилагат грипни, COVID-19 и други ваксини.

Това е резултат от ясна политика за профилактика и добро сътрудничество между професиите, както и постигане на по-широко ваксинационно покритие. Други разпространени услуги са скрининг за диабет, хипертония и HIV, проследяване на пациенти с хронични заболявания. В тези страни се посочва, че по този начин се спестяват бъдещи разходи и се предотвратяват здравни усложнения.

Маг.-фарм. Венелин Сапунаров, член на Съвета на Международната федерация по фармация (FIP)

- Г-н Сапунаров, честит празник! Използва ли България пълноценно потенциала на магистър- фармацевтите?

- Честит празник на всички колеги! Желая им да бъдат здрави, уважавани и ценени като медицински специалисти и да получават справедливо възнаграждение за знанията, усилията и опита си. На Еньовден говорим за билки,лечение и традиции.Но съвременният магистър-фармацевт е много повече от познавач на лекарствата. Той е част от здравния екип, който може да допринесе за по-добра профилактика, по-безопасна терапия и по-добро здраве на българските пациенти.

В България около 50 000 евро струва подготовката на един магистър-фармацевт. А използваме ли потенциала му? Обучението продължава повече от пет години и включва задълбочена подготовка по фармакология, технология на лекарствата и други фармацевтични и медицински дисциплини.

Въпреки това голяма част от потенциала на професията остава неизползван

В много държави фармацевтите предоставят комплекс от фармацевтични грижи и услуги, които в България все още не са развити. В резултат пациентите губят достъп до допълнителни здравни грижи, а системата не използва експертизата на специалистите, в чието образование е инвестирала.

- На какво според вас се дължи това?

- Причините са комплексни и липсва дългосрочна визия за развитието на професията и аптечния сектор. Вместо да се използват знанията ни, често ролята на фармацевта се свежда единствено до отпускането на лекарства.

Съществуват и структурни проблеми. България продължава да подготвя нови кадри и да разкрива фармацевтични факултети, разкриват се още аптеки,и то предимно в икономически развити региони, докато в същото време липсва анализ какви са реалните потребности на системата. Част от младите колеги напускат аптеките и се насочват към фармацевтичната индустрия, клиничните проучвания или съвсем различни професии. Това показва проблем с привлекателността на аптеката като работно място.Наблюдава се и несигурност относно бъдещото развитие на професията.

- Какво означава това за пациентите и обществото?

- Проблемът засяга пряко пациентите и начина, по който се използват публичните средства в здравеопазването. Това е загуба както за пациентите, така и за обществото. Смятам, че една от причините е и липсата на ефективна регулация на аптечния сектор. Законът поставя ограничения за броя аптеки, които едно лице или фирма може да притежава,както и за съвместяването на собственост върху аптеки и склад за лекарства. На практика обаче тези ограничения могат да бъдат заобикаляни чрез свързани лица и дружества. Това създава предпоставки за концентрация на собственост и поставяне на търговския интерес пред обществения.

Последиците се усещат и от пациентите

Когато има проблеми с доставките или недостиг на определени лекарства, пациентът понякога е принуден да обикаля от аптека на аптека, за да намери лекарствата си. Понякога става дума за лекарства за онкологични заболявания, диабет, епилепсия, при които прекъсването на терапията може да има сериозни последствия.

Магистър-фармацевтът е човекът, който трябва да обясни на пациента защо дадено лекарство не е налично или има забавяне на доставката му, но от него не зависят доставките и наличностите.

Затова според нас е необходима дългосрочна политика за развитие на фармацевтичната професия, реално използване на знанията ни, преосмисляне на нормативната рамка и регулация, която да поставя на първо място интереса на пациента и общественото здраве.