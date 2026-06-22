Ивкова: За стабилно здравеопазване, трябва да задържим младите с реални решения

Младите лекари трябва да виждат бъдещето си в България - не само като личен избор, а като възможност за професионално развитие, достойни условия и смислена реализация в системата на здравеопазването. Около това се обединиха здравният министър Катя Ивкова и представителите на комитета "Бъдеще в България" на среща, посветена на специализациите и условията за развитие на младите лекари. Здравният министър Катя Ивкова се срещна с представителите на комитета "Бъдеще в България". СНИМКА: МЗ

"Ако искаме стабилно здравеопазване, трябва да задържим младите кадри с реални решения. Не с обещания, не с отлагане, а с последователни действия, които младите лекари да усетят в собственото си обучение и професионален път", заяви Ивкова. И бе категорична, че темата не може да бъде разглеждана само административно, защото зад всяка специализация стои човек с години обучение, лични усилия, професионална амбиция и очакване системата да му даде шанс да се развива.

"Вие сте бъдещето на българското здравеопазване. За мен това не е просто фраза. Това означава да направим така, че един млад лекар да не трябва да избира между професионалното си развитие и оставането си в България", каза министър Ивкова. По време на разговора си с младите медици от "Бъдеще в България" тя каза, че се е запознала подробно с предложенията им и част от тях вече се разглеждат заради готвените промени в Наредбата за придобиване на специалност, които в момента са публикувани за обществено обсъждане. Здравният министър Катя Ивкова се срещна с представителите на комитета "Бъдеще в България". СНИМКА: МЗ

"Важното е да говорим открито и конкретно. Когато има проблем, той трябва да бъде назован. Когато има работещо предложение, то трябва да бъде разгледано сериозно. Това е начинът да върнем доверието - не с общи думи, а с реален процес", заяви Ивкова.

По време на срещата бяха определени 3 посоки за работа - повече прозрачност в специализацията, по-ясен стандарт за оценяване и реален контрол върху качеството на обучението.

Първата стъпка е въвеждането на електронна книжка за специализантите. Дигитализацията вече е заложена в проекта на Наредбата, като за реалното ѝ прилагане предстои изграждането на нов централизиран регистър на специализантите. Проведени са и разговори с "Информационно обслужване" за визуализиране на електронната книжка в Единния портал за специализанти. Здравният министър Катя Ивкова се срещна с представителите на комитета "Бъдеще в България". СНИМКА: МЗ

Втората тема е възможността за Единен държавен изпит за специалност. Министър Ивкова подкрепи задълбоченото обсъждане на тази идея и обеща, че ще възложи проучване на добрите европейски практики, така че всяко бъдещо решение да стъпи на реален опит, ясни стандарти и приложим модел.

Третият приоритет е качеството на обучението в лечебните заведения. Министър Ивкова пое ангажимент за по-стриктно наблюдение върху обучителните програми, защото специализацията трябва да бъде реална подготовка за самостоятелна лекарска практика, а не само формален етап.

"Младите лекари трябва не само да бъдат чути, а да видят резултат от този диалог. За мен това е началото на работен процес, в който ще следим напредъка по всяка от поетите теми", подчерта министър Ивкова.

Диалогът с Инициативния комитет ще продължи чрез редовни срещи, на които съвместно ще се проследява напредъкът по поставените въпроси, съобщават от пресцентъра на здравното министерство.

Още от пролетта на миналата година младите лекари протестират за по-добри условия и заплащане. В проектобюджета на кабинета "Желязков", който предизвика огромните протести през декември, довели до оставката на правителството, бяха вписани и след това премахнати 260 млн. евро, предвидени за увеличаването на заплатите на младите лекари, които от пролетта протестират за по-достойно заплащане. В новия вариант на план-сметката за 2026 г., в бюджета на Министерството на здравеопазването са заложени 30 млн., които да се използват за откриването на програма за подкрепа на младите лекари.

Още от пролетта младите лекари протестират с искане стартовата заплата на специализантите да бъде 150% от средната работна за страната. Другото им искане е нощният труд и допълнителната квалификация да бъдат по-добре заплатени, както и да има прозрачност при зачисляването на специализациите.

Средно в момента младите лекари вземат около 1600 лв.

В началото на юли те бяха поканени да се включат в дискусия в парламента, организирана от здравната комисия. Тогава управляващите обещаха, че ще внесат общ законопроект, съставен от всички парламентарни групи, за промени в Закона за лечебните заведения. А по време на срещата шефът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов прати младите специализанти на село в Сицилия, щом не са доволни, и заяви, че тук ще вкарат чужди лекари, които щели да работят за 500 долара.

Специалистите по здравни грижи (сестри, акушерки и рехабилитатори) пък се борят за стартовите им заплати в болниците да станат 150% от средната брутна заплата за страната. За първото тримесечие на 2025 г. тя е 2443 лева, т.е. формулата дава 3665 лв. стартова заплата бруто.