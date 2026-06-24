Роботизираната смяна на става е безопасна, доказано ефективна и осигурява дълготраен резултат, казва началникът на Клиника по ендопротезиране и ортопедична травматология в лечебното заведение

- Доц. Бончев, какво представлява роботизираното ендопротезиране на колянна става и защо то е толкова важно за пациентите?

- Роботизираното ендопротезиране на колянна става е иновативна технология, която съчетава прецизността на роботиката с опита на хирурга. Тя позволява изключително точно позициониране на импланта, съобразено с индивидуалната анатомия на всеки пациент. Резултатът е по-добра функция на ставата, по-дълъг живот на протезата и значително по-бързо възстановяване.

Доц.Бончев и д-р Йорданов в Sakra World Hospital в Бангалор, Индия

- Вие и колегата ви д-р Цветослав Йорданов от УМБАЛ „Софиямед“ сте преминали специализирано обучение в университетската болница в Бангалор за извършване на роботизирани операции за смяна на колянна става, макар страната ни все още да не разполога с такъв робот. Разкажете ни как протече то?

- Обучението в университетска болница в Бангалор, Индия беше изключително интензивно и практически насочено. Тази болница е един от световните лидери в роботизираната ортопедия — там се извършват около 11 000 колянни ендопротезирания годишно, което само по себе си говори за огромния опит, натрупан в екипа. Работихме непосредствено с водещи специалисти в областта, а програмата включваше теоретична подготовка, симулации и участие в реални оперативни интервенции с робота CUVIS-joint. Индия е един от пионерите в прилагането на тази технология и беше логичен избор за такова обучение.

Доц. Бончев заедно с д-р Цветослав Йорданов и д-р Теодор Иванов от екипа му в технологичния и обучителен център на Zimmer Biomet- световния гигант в производството на медицински изделия, изкуствени стави и ортопедични импланти във Вършава, Полша.

Преди дни с част от екипа ми се завърнахме и от Варшава, Полша, където заедно с д-р Йорданов и д-р Иванов от екипа ми, проведохме още едно високоспециализирано обучение в технологичния и обучителен център на Zimmer Biomet -световния гигант в производството на медицински изделия, изкуствени стави и ортопедични импланти. Там имахме тренинги с роботизираната система на фирмата- ROSA® (Robotic Surgical Assistant), като ендопротезите, които се използват при тези операции, са сред най-модерните в ортопедията.

- Какви са предимствата на тази роботизирана система в сравнение с конвенционалните методи?

- CUVIS-joint е разработен от южнокорейската компания CUREXO и представлява едно от най-модерните решения в роботизираната ортопедия. Системата осигурява субмилиметрова точност при резекцията на костта и позиционирането на компонентите на протезата. За разлика от конвенционалните методи, роботът елиминира грешките, дължащи се на човешкия фактор, и дава възможност за предварително планиране на операцията въз основа на образна диагностика.

Това означава, че роботизираната система асистира на хирурга с прецизност до милиметър.

- Какво дава на вас и колегите ви тази обмяна на опит?

- След успешното завършване на програмата аз и д-р Цветослав Йорданов получихме официални сертификати, удостоверяващи нашата компетентност в работата с роботизираната система CUVIS-joint. Тези сертификати ни дават правото да прилагаме технологията клинично и да обучаваме бъдещи специалисти.

Доц. Бончев заедно с д-р Цветослав Йорданов и д-р Теодор Иванов от екипа му в технологичния и обучителен център на Zimmer Biomet- световния гигант в производството на медицински изделия, изкуствени стави и ортопедични импланти във Вършава, Полша.

- На колко места в Европа тази система се прилагата и кога пациентите у нас ще имат досег до тази нова технология?

- Въвеждането на роботизираното ендопротезиране в европейските клиники се случва постепенно, а достъп до технологията на този етап имат само няколко центъра в света. За съжаление, към момента в България все още не съществува клинична пътека за роботизирано ендопротезиране на колянна става, както и робот от този тип, което означава, че процедурата не би могла да се покрива от Здравната каса и поне на този етап страната ни да се нареди до европейските ни колеги по успешно извършените ортопедични роботизирани операции. Това е сериозно предизвикателство, което се надяваме да бъде преодоляно в близко бъдеще. Надяваме се скоро и у нас с усилията на ортопедичната общност да можем да се възползваме от тази върхова технология, която осигурява едни от най-прецизните медицински резултати, в съчетание с по-кратък болничен престой и значително по-бързо връщане към нормален начин на живот за пациентите.

- Какво е посланието ви към пациентите, които страдат от тежко увредени колянни стави?

- Моето послание е: не се страхувайте и не отлагайте. Съвременната медицина разполага с изключителни и разнообразни инструменти за справяне с това страдание. Роботизираното ендопротезиране е безопасно, доказано ефективно и осигурява дълготраен резултат. До момента в който в страната ни се закупи такава роботизирана система резултатите, които постигаме чрез останалите иновитивни методи, също са изключителни. Такъв пример е иновативната система за коленно протезиране „Persona“, която предлага персонализиран дизайн на ставата, висока биомеханична прецизност и усъвършенствани материали, разработени с цел максимално доближаване до анатомията и естественото движение на човешкото коляно. Скоро се очаква и т.нар. смарт импланти „Persona IQ“ - първият и единствен FDA-одобрен „умен“ имплант за колянна става, който чрез интегрирани сензори събира данни за диапазон на движение, брой крачки, скорост на ходене и други параметри на възстановяване, което позволява по-обективен мониторинг на рехабилитацията, а специалистите в „Софиямед“ се надяват скоро да могат да предложат и тази най-модерна и иновативна система за ендопротезиране на своите пациенти. В областта на колянното ендопротезираме страната ни разполага и с възможности за имплантиране на 3D индивидуални коленни стави, така че възможностите наистина са разнообразни.

Крайните резултати в дългосрочен план са почти идентични, въпреки водещите максимални предимства, които се осигуряват при роботизираното ендопротезиране.

Нашият екип е обучен и готов да предложи най-доброто, което световната ортопедия може да даде и се надяваме роботизираното ендопротезиране да бъде съвсем скоро част от тези нови съвременни и високотехнологични възможности, които да са в услуга на нашите пациенти.

Визитка:

Д-р Бисер Бончев е специалист ортопед в София с над 25 години опит. Извършва ендопротезиране на големи стави (тазобедрена, колянна, глезенна, раменна, лакътна) и малки стави в областта на ръката и китката. Завършва Медицински университет София през 1991 г. Своята специалност Травматология и ортопедия придобива през 1998 г. През 2006 г. придобива степен по Здравен мениджмънт. През 2015 г. защитава научна степен Доктор по медицина към Катедра по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия на ВМА София.

Д-р Бончев започва своята кариера като ортопед в Хирургично отделение на Районна болница Бухово, където работи 2 години. От 1995 до 2007 г. работи като лекар ординатор в Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ Св. Анна София, а от 2007 до 2012 г. работи последователно като Заместник началник на Клиника по ортопедия и травматология, Началник отделение по ортопедична травматология и ИД Началник на Клиника по ортопедия и травматология в болницата.

От 2012 г. до 2018г. е Началник отделение по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Софиямед", през 2018 г. е част от екипа на МБАЛ Доверие София.

От 2019г. до момента е началник на Клиниката по ендопротезиране и ортопедична травматология в УМБАЛ "Софиямед".

През 2024г. придобива академичната длъжност Доцент по специалност Ортопедия и травматология.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

- 2015 г. TKA Primary and Revision – Attendance: Valdoltra Orthopaedic Hospital, Slovenia и TKA Primary and Revision – Instructional Course: Zimer – Stolzalpe;

- 2013 г. Hip Revision – Instructional Course: Zimer – London, Royal Collеge of Surgery;

- 2011 г. SAMO Academy – Knee Replacement, Bologna;

- 2009 г. Hip Surgery Master Class, IMUKA, Maastricht;

- 2009 г. Мениджмънт на оперативното лечение на фрактурите за напреднали, АО фондация;

- 2008 г. Миниинвазивно тазобедрено ендопротезиране - Университетска болница Инсбрук;

- 2005 г. Ендопротезиране на големи стави.