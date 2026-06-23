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Центърът за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания в Шумен получи Наградата на кмета на Община Разград advertorial icon

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Специалисти от Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания (ЦСРИЛЗУ) – Шумен взеха участие в Националния фестивал „Пътеводител на доброто“ – Разград 2026. В него се включиха потребители и специалисти от 55 социални услуги в 24 общини и 13 области на страната, които обмениха добри практики. Форумът се проведе на 20 и 21 юни.

В рамките на панела „Представяне на ефективни социални модели“ екипът на ЦСРИЛЗУ – Шумен представи част от своята дейност: "Социалните услуги предоставяни в ЦСРИЛЗУ в помощ на трудовата реализация на зрително затруднените лица". За своя принос и успешно представяне Центърът бе удостоен с Наградата на кмета на Община Разград, която беше връчена от заместник-кмета по хуманитарните дейности Елка Неделчева.

Призовете за представяне на ефективни социални модели бяха връчени на официална церемония в последния ден на фестивала.

Участието на ЦСРИЛЗУ – Шумен във фестивала е за втора поредна година. През 2025 г. центърът завоюва първо място в категорията „Социални услуги за пълнолетни лица с увреждания в общността“, което е признание за професионализма и всеотдайната работа на екипа.

Основната цел на фестивала е да популяризира успешни социални модели, да насърчи обмена на опит и иновативни практики и да създаде пространство за професионален диалог в подкрепа на хората в уязвимо положение.

Полученото отличие през 2026 г. е още едно доказателство, че предоставяните услуги и прилаганите ефективни модели в подкрепа на хората със зрителни увреждания намират заслужено признание на национално ниво. Екипът на ЦСРИЛЗУ – Шумен продължава да работи с отдаденост и отговорност за повишаване качеството на живот, социалното включване и независимостта на хората със зрителни увреждания.

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