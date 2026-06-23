КЗК отмени обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решението за откриване на обществена поръчка на „Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД за проектиране и авторски надзор на бъдещата „Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца".

Решението е взето по жалба на „Кабано-проект" ООД, като КЗК приема, че с документацията са утвърдени ограничителни и непропорционални изисквания към участниците, които нарушават принципите за равнопоставеност и недискриминация, съобщават от комисията.

Миналия месец министърът на здравеопазването Катя Ивкова и заместник-министър проф. Петко Салчев проведоха първа работна среща с членовете на Обществения съвет за изграждане на Националната многопрофилна детска болница.

В рамките на срещата бяха разгледани основните стъпки по актуалния доклад за напредъка на проекта, включително обществената поръчка за проектиране на болницата, както и въпроси, свързани с допълнително финансиране, кадрово обезпечаване и транспортната инфраструктура около бъдещия обект.

Изпълнителният директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД Десислава Малинова заяви, че проектът се разглежда комплексно – от инженерното планиране до бъдещото осигуряване на медицински персонал, като е подчертано значението на партньорството с Обществения съвет.

В заключение здравният министър потвърди ангажимента на институцията за навременно и качествено изпълнение на всички процедури, като е подчертала, че модерната детска болница може да бъде реализирана единствено чрез координация между институции, експерти и общественост.

Според КЗК в условията за участие е заложено кумулативно изискване за предходен опит, включващ изготвяне на инвестиционен проект във фази „идеен", „технически" и/или „работен проект" за ново строителство на сграда за обществено обслужване с предназначение „лечебно заведение за болнична помощ", с разгъната застроена площ не по-малка от 35 000 кв. м, операционен блок, отделение по нуклеарна медицина и/или лъчелечение, както и отделение за спешна медицинска помощ.

КЗК посочва, че така формулираното изискване представлява натрупване на специфични подусловия, което силно ограничава кръга от потенциални участници, като в България през последните три години не е реализирано проектиране на болници с точно тази комбинация от параметри.

Допълнително е допуснато минималното изискване да се доказва с един или няколко договора, но според Комисията формулировката създава неяснота дали всеки договор трябва да обхваща всички изисквани елементи в една сграда или отделните компоненти могат да се доказват поотделно. Това според КЗК възпрепятства участието и създава предпоставки за неравнопоставеност.

Като ограничително е оценено и изискването за опит единствено в „ново строителство", което изключва участници с опит в мащабни реконструкции на съществуващи лечебни заведения, въпреки че този опит е релевантен.

КЗК установява и липса на ясни и измерими критерии при изискването за представяне на „План за изпълнение на информационното моделиране на сградата" (Building Information Modeling – BIM), което създава предпоставки за субективна оценка и по-широки възможности за отстраняване на участници.

Комисията отбелязва и че при публикуване на решението в профила на поръчката не са били приложени съществени изходни данни за проектиране – обемно-устройствено проучване, обяснителна записка, геоложко проучване и геодезично заснемане. Макар след искане за разяснение по ЗОП тези документи да са били публикувани, в тях липсва информация за проведени или необходими екологични процедури.

Освен това отсъстват актуални изходни данни от експлоатационните дружества, включително данни за електропроводи и съоръжения, водопроводи и канализация, точки за присъединяване, капацитети, кабелни мрежи и топлопроводи. Според КЗК при липса на яснота дали проектантът трябва сам да ги осигури, участниците не могат да оценят реалния обем работа и да подготвят сравними оферти.

В техническата спецификация е предвидено и изграждане на вертолетна площадка на покрива на болницата, но липсва информация за съгласуване с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" или становище относно авиационните изисквания.

Въз основа на всички установени пороци КЗК отменя решението за откриване на процедурата. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.