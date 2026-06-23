Инвестиционната компания за Националната детска болница обжалва решението на КЗК

"Здравна инвестиционна компания за детска болница" ще обжалва решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което по-рано днес бе отменено решението за откриване на обществена поръчка за проектиране и строителство на Националната детска болница. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Решението е взето по жалба на „Кабано-проект" ООД, като КЗК приема, че с документацията са утвърдени ограничителни и непропорционални изисквания към участниците, които нарушават принципите за равнопоставеност и недискриминация, съобщават от комисията.

Миналия месец министърът на здравеопазването Катя Ивкова и заместник-министър проф. Петко Салчев проведоха първа работна среща с членовете на Обществения съвет за изграждане на Националната многопрофилна детска болница.

В рамките на срещата бяха разгледани основните стъпки по актуалния доклад за напредъка на проекта, включително обществената поръчка за проектиране на болницата, както и въпроси, свързани с допълнително финансиране, кадрово обезпечаване и транспортната инфраструктура около бъдещия обект.

Изпълнителният директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД Десислава Малинова заяви, че проектът се разглежда комплексно – от инженерното планиране до бъдещото осигуряване на медицински персонал, като е подчертано значението на партньорството с Обществения съвет.

В заключение здравният министър потвърди ангажимента на институцията за навременно и качествено изпълнение на всички процедури, като е подчертала, че модерната детска болница може да бъде реализирана единствено чрез координация между институции, експерти и общественост.

Според КЗК в условията за участие е заложено кумулативно изискване за предходен опит, включващ изготвяне на инвестиционен проект във фази „идеен", „технически" и/или „работен проект" за ново строителство на сграда за обществено обслужване с предназначение „лечебно заведение за болнична помощ", с разгъната застроена площ не по-малка от 35 000 кв. м, операционен блок, отделение по нуклеарна медицина и/или лъчелечение, както и отделение за спешна медицинска помощ.

КЗК посочва, че така формулираното изискване представлява натрупване на специфични подусловия, което силно ограничава кръга от потенциални участници, като в България през последните три години не е реализирано проектиране на болници с точно тази комбинация от параметри.

От дружеството са категорични, че изводите на КЗК не отчитат достатъчно спецификата, мащаба и сложността на проекта.

"Националната детска болница е сред най-значимите публични инвестиции в здравеопазването през последните десетилетия и изисква високо ниво на експертиза, прецизно планиране и прилагане на добрите международни практики на всички етапи от реализацията", категорични са от инвестиционната комисия.

Сред мотивите, посочени от КЗК, са изискването участниците да имат опит в изпълнението на проекти с площ, съизмерима с минимум една трета от разгънатата застроена площ на бъдещата болница, изискването за използване на BIM (Building Information Modeling) при разработването и управлението на проекта, както и липсата на конкретизирано решение за вертолетна площадка.

За изискването за предходен опит от инвестиционната комисия са на мнение, че това е пряко свързано с вида на проекта и цели да отсее участието на кандидати с доказан капацитет в изпълнението на високотехнологични и мащабни обекти.

Националната детска болница е проект с обща разгъната застроена площ над 100 000 кв. м., висока степен на инженерна сложност и значителен обществен интерес. Затова според комисията са необходими критерии, които да осигурят необходимия професионален опит за успешното изпълнение на подобен обект.

Изискването за прилагане на BIM е заложено в съответствие със съвременните международни практики при проектирането и управлението на сложни болнични комплекси. То създава условия за по-добра координация между отделните проектни части, по-ефективен контрол върху сроковете и разходите и намаляване на риска от грешки както по време на строителството, така и при бъдещата експлоатация на болницата.

По отношение на вертолетната площадка от комисията посочват, че към настоящия етап от подготовката на проекта няма разработено проектно решение, което да позволява определяне на конкретно местоположение и технически параметри.

"Комисията последователно ангажирана с реализацията на проекта за Националната детска болница и ще продължи да предприема всички необходими действия за неговото своевременно изпълнение. Дружеството е убедено, че проект с подобен мащаб и обществено значение следва да бъде реализиран при най-високи професионални стандарти, при спазване на приложимото законодателство и принципите на прозрачност, конкуренция и ефективно управление на публичните средства", категорични са от инвестиционната комисия.