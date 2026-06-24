Грешките при отпускане на лекарства по здравна каса с над 98% по-малко

Грешките при отпускане на лекарства по здравна каса намаляха с над 98%, съобщават от "Информационно обслужване".

Големият спад на грешките се дължи на внедряването на системата за автоматично отчитане на изпълнените рецепти от аптеките, която бе пусната в началото на годината, както и на онлайн контрола при предписване на лекарства. Това обяви Георги Недев, ръководител "Здравноосигурителни системи" в "Информационно обслужване" на конференцията "Български фармацевтични дни 2026", която се проведе в Боровец.

Преди дигитализацията районните здравни каси регистрираха средно по над 22 000 грешки на месец при отпускане на лекарствата, докато след реформата те са под 2%.

"С въвеждането на контролите в реално време и системата за автоматично отчитане се елиминира напълно административната тежест и премахна риска от финансови санкции за аптеките поради технически грешки", каза Георги Недев.

Според него постигнатите резултати са благодарение на успешното сътрудничество между Информационно обслужване, НЗОК, Министерството на здравеопазването, Българския фармацевтичен съюз, Българския лекарски съюз и софтуерните компании, предоставящи специализиран здравен софтуер.

Отчитането вече се извършва директно чрез интеграцията между софтуера на аптеките, Националната здравноинформационна система (НЗИС) и базата данни на НЗОК. Когато фармацевтът сканира и отпусне лекарството, системата автоматично проверява и потвърждава трансакцията в рамките на милисекунди. Продажбата се регистрира автоматично като извършена и одобрена за плащане от НЗОК, без да е необходим последващ отчет.

Преди това служителите в аптеките трябваше да генерират и изпращат близо 5 000 отчета всеки месец, които след това се обработваха и проверяваха ръчно от инспекторите на РЗОК, което водеше до множество спорове с фармацевтите, процедури по обжалване и арбитраж.

Значително подобрение има и при предписването на рецепти. Благодарение на превантивния контрол в реално време, грешните предписания се установяват още при изписването на лекарствата, което спестява значително време и разходи както за аптеките, така и за пациентите, които вече не се налага да се връщат при лекаря за корекции на рецепти. В момент с новата система работят над 2400 аптеки в цялата страна, като всеки месец се обработват над 3.4 млн. отпускания на лекарства.