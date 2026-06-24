Общественият съвет: Вече не знаем дали ще има национална детска болница

След решението на КЗК за спиране на обществената поръчка за националната детска болница много журналисти ни питат не кога, а ще има ли изобщо такава. На този въпрос може да отговори само и единствено държавата и Министерството на здравеопазването.

Това каза д-р Мария Брестничка от Националната мрежа за децата на пресконференция на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница.

„Шест години повтаряме, че в обществената поръчка за изграждането ѝ трябва да се заложи не най-ниската цена, а качество", отсече д-р Брестничка

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решението за откриване на обществена поръчка на „Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД за проектиране и авторски надзор на бъдещата „Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца". Малко след това от ЗИКДБ пък обявиха, че ще обжалват решението пред Върховния административен съд.

КЗК спря конкурса в последния ден от подаването на кандидатури заради жалба от „Кабано-проект" ООД - фирмата, проектирала детската болница в Бургас. Това се случи на 19 май, въпреки че жалбата е подадена почти месец по-рано - на 22 април. Според нея в процедурата са заложени ограничаващи изисквания и конкурсът не е законосъобразен. А с решението си КЗК потвърди, че обществената поръчка нарушава принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Преди месец здравният министър Катя Ивкова и нейният заместник проф. Петко Салчев проведоха работна среща с Обществения съвет за изграждане на болницата, на която обсъдиха ключовите стъпки, заложени в актуалния доклад за болницата.

"Срещнахме се с новия здравен министър Катя Ивкова. Говорихме за проблемите на детското здравеопазване и за изграждането на детската болница. Тогава говорихме и Общественият съвет да се разшири. От 26 май до този момент не се е случило нищо съществено и конкретно по тази тема", съобщи днес доц. Боряна Аврамова, председател на Обществения съвет.

На срещата преди месец Ивкова заяви, че диалогът с гражданското общество и академичната общност е задължителна предпоставка за доброто управление на процеса.