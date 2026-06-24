Първи случай на ебола във Франция

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Франция съобщи за първи случай на ебола. Лекар, завърнал се от ДР Конго, е дал положителна проба, съобщи Sky News.

Мъжът е бил на хуманитарна мисия. Пациентът е изолиран, а властите проследяват контактите му, съобщи френското министерство на здравеопазването и добави, че рискът за широката европейска общественост е нисък.

Възникналата в Конго епидемия от ебола е с най-голям брой потвърдени случаи през първия месец от всички епидемии на заболяването, съобщи Световната здравна организация (СЗО).

Броят на потвърдените случаи е нараснал до 1 094, включително 277 смъртни случая, сочат данни на правителството, публикувани във вторник.

Епидемията е свързана с редкия щам „Бундибугио" на вируса. Той беше открит късно и според експертите вирусът вече се е разпространявал в продължение на месеци, преди да бъде официално обявен на 15 май.

Абдирахман Махамуд от СЗО заяви на пресконференция в Женева, че една от причините за мащаба на епидемията е, че някои от ранните потвърдени случаи са били в градски центрове, като Буния и миньорския град Монгбвалу.

Няколко предишни епидемии са били открити за първи път в селските райони, като често са затихвали бързо.

„Важното е, че трябва да разширим действията си, а тази епидемия се разпространява по-бързо от нас", заяви той пред репортерите след завръщането си от Буния миналата седмица.

Двете предишни най-големи епидемии от ебола бяха в Западна Африка - в Гвинея, Сиера Леоне и Либерия, която отне живота на 11 325 души между 2014 и 2016 г. и в Конго през 2018 г., при която загинаха 2 299 души.