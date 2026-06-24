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Непълнолетна родилка с усложнения е транспортирана с медицински хеликоптер до София

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Медицински хеликоптер Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Непълнолетна родилка е била транспортирана по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София тази сутрин. 17-годишното момиче е в тежко състояние с усложнения след раждане.

"Момичето е с увредена бъбречна функция", съобщи изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" д-р Тони Тодоров.

Родилката бе транспортирана по въздух днес преди обяд до специализирано лечебно заведение в София, съобщава БНР

От началото на годината петима пациенти от болницата в Монтана са били транспортирани по спешност с медицински хеликоптер.

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Медицински хеликоптер

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