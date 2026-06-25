Проф. Ива Христова: Няма риск от разпространение на ебола в Европа

Няма риск от разпространение на ебола в Европа. Това увери директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

В сряда Франция съобщи за първи регистриран случай на болестта в страната. Мъж, завърнал се от Конго, е дал положителна проба. Той е изолиран, а властите проследяват контактите му.

„Няма никакъв риск. Това, което знаем, е, че става дума за мъж на средна възраст, лекар с много леки симптоми. Той дори няма температура. Почувствал се е отпаднал и с гадене, а още с пристигането си сам е съобщил за състоянието си и моментално е бил изолиран", обясни проф. Христова пред Нова нюз.

В Конго епидемията от ебола в момента е сериозен проблем и продължава да нараства. До момента има данни за над 1000 заразени и стотици жертви.

„Смъртността е около 25 процента. Заболяването е концентрирано основно в три провинции, като огромната част от случаите са в една от тях. Именно оттам се е завърнал френският лекар", разясни проф. Христова.

По думите ѝ няма как ебола да се сравнява с пандемията от коронавирус, защото двата вируса се разпространяват по много различен начин.

„При ебола няма въздушен път на предаване. Дори да дишаме един и същ въздух с болния, няма да се заразим. Предаването става само при директен контакт с телесни течности - кръв, слюнка, урина, повърнати материи и други секрети", подчерта проф. Христова.

Според нея рискът за Европа е много нисък и засега не се налагат допълнителни мерки. Проф. Христова предупреди, че вирусът може да оцелява върху замърсени повърхности, поради което добрата хигиена остава основна мярка за защита.

Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести каза, че у нас се увеличават случаите на тропически заболявания. От началото на годината у нас са регистрирани пет случая на чикунгуня и три случая на денга.