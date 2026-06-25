Д-р Георги Георгиев от Хил клиник е международен обучител по най-съвременния метод за лазерно лечение на увеличената простата. Тази седмица уролози от пет държави дойдоха специално в София, за да учат от него.

Всеки втори мъж след 50-годишна възраст има уголемяване на простатата. Повечето търпят симптомите с години: ставане нощем, слаба струя, усещане, че мехурът никога не се изпразва напълно. В София от години работи един от водещите обучителни центрове по лазерно лечение на простата в Европа и тази седмица той е по-оживен от обикновено.

В Хил клиник тече поредното международно обучение на HoLEP Академията. Уролози от пет различни страни: д-р Игнасио Изкуердо, д-р Илан Клейн, д-р Феликс Ясинов, д-р Камила Азилгареева и д-р Владислав Петров наблюдават на живо операции, задават въпроси в реално време и се учат от българския лекар д-р Георги Георгиев д.м. и световноизвестния испански уролог д-р Фернандо Гомес Санча.

„Лекарите, на които вярваме" и колегите им вярват

Д-р Георгиев не е непознато лице за читателите на „24 часа". Той е многократен носител на наградата „Лекарите, на които вярваме". Ролята му на международен обучител, обаче е различна категория признание. От 2023 г. той официално обучава чуждестранни уролози по техниката HoLEP - лазерна енуклеация на простатата. Заедно с него курса води д-р Фернандо Гомес Санча, популярен испанец, описал класическата техника на HoLEP с ранно апикално освобождаване, извършил над 10 000 такива операции и обучил над 600 уролози от 60 държави.

Четири дни, реални операции, щастливи пациенти

Академията не е теоретичен курс. Четири дни участниците наблюдават операции на живо, коментирани от хирурга, докато самата процедура се случва. Добавят се анатомични лекции, технически сесии с лазерната система Quanta Cyber Ho Magneto 150W, разработена съвместно с италианската компания Quanta System и разбор на сложни случаи: как се избира пациентът, как се справя с усложнения, как изглежда труден случай.

Защо това е важно за мъжете в България

HoLEP е световно признат за най-ефективния метод при увеличена простата, той е ефективен независимо от размера на жлезата. Резултатите са трайни, рискът от повторна операция се избягва, пациентът се прибира вкъщи на следващия ден. Д-р Георгиев е оперирал с тази техника простати до 290 куб. см, което е над 10 пъти над нормата, без разрез, без значително кървене и без нужда от пълна упойка.

Уринирането се нормализира незабавно и напълно се освобождава пикочният мехур. Значително преимущество е почти пълната липса на кървене може да се провежда дори при мъже, които приемат лекарства за разреждане на кръвта при съпътстващи сърдечни и съдови заболявания. Останалите процедури за премахване на увеличената простата са свързани с кръвозагуба и са невъзможни при тази група пациенти. Фактът, че в София работи академия, която привлича специалисти от чужбина, означава едно конкретно нещо: стандартът на лечение, достъпен тук, е на нивото на водещите европейски центрове.

Ако имате симптоми, не ги приписвайте на възрастта и не се примирявайте със затрудненото уриниране. Запазете час на 02 439 31 31 в столичната Хил клиник.