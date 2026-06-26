Ако сте на почивка и сте здравноосигурен, за преглед при лекар дължите само 1,48 евро

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НЗОК дава възможност за временна смяна на джипито - по електронен път се изпраща уведомление

При пътуване в чужбина носете Европейската си здравна карта

Започна сезонът на летните отпуски и пътувания - НЗОК напомня на пациентите какви са правата и задълженията им при необходимост от медицински услуги.

Какви документи трябва да вземем със себе си?

Ако ни предстои почивка в България, за да сме сигурни за здравето си, е необходим документ за самоличност.

НЗОК няма разписани конкретни изисквания относно необходимата документация (нужно е лицата да са с непрекъснати здравноосигурителни права).

Здравноосигурителната (синята) книжка е необходима само при посещение при дентален лекар.

Ако се наложи да потърсим медицинска помощ, има ли значение кой личен лекар или специалист ще изберем?

Ако искаме да ни прегледат по линия на здравната каса при необходимост от медицинска помощ по време на почивката, можем да се обърнем към всеки общопрактикуващ лекар (ОПЛ), който има сключен договор с НЗОК.

Личните лекари оказват медицинска помощ както на здравноосигурените лица от тяхната пациентска листа, така и на други здравноосигурени, обърнали се към тях за медицинска помощ.

Какво дължим, ако ни преглежда лекар, различен от личния ни?

Здравнооситурените лица, обърнали се инцидентно по повод на остро състояние към друг лекар от лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ на територията на друго населено място, не заплаща за извършения преглед.

Здравноосигурено лице заплаща само потребителка такса за посещение, която към настоящия момент е 1,48 евро.

Може ли ОПЛ да ни издаде направление за специалист или хоспитализация?

ОПЛ, извършил прегледа на здравноосигурен пациент от друг здравен район и при необходимост съобразно здравословното състояние, може да издаде "Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение" и "Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури".

Може ли да издаде рецепта?

Да, при необходимост той предписва лечение, за което издава и рецепта, включително и е-рецепта.

Ако останем за по-дълго време, може ли временно да сменим личния си лекар?

Лицата, временно пребиваващи за срок от един до пет месеца извън здравния си район, в който са осъществили постоянен избор, могат да направят временен избор с регистрационна форма за временен избор. Това дава всички права на постоянен пациент.

Можем ли да направим временна смяна онлайн?

Здравноосигурените може да попълнят и изпратят на избрания от тях ОПЛ регистрационна форма за временен избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК.

Трябва ли да уведомим постоянния си лекар за временната смяна?

НЗОК няма изисквания здравноосигуреният да уведомява постоянния си лекар за временната смяна.

Как става връщането при постоянния личен лекар?

При изтичане на срока на временния избор на ОПЛ, в който ЗОЛ са осъществили постоянен избор, се възстановява автоматично последният им постоянен избор на ОПЛ.

Ако ни предстои почивка в чужбина, какви документи трябва да носим със себе си?

При краткосрочни пътувания като например екскурзии и почивки в ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария и Великобритания всяко здравноосигурено лице е необходимо да разполага с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Какви възможности за лекарска помощ ни дава ЕЗОК?

ЕЗОК дава право на достъп до спешна и неотложна медицинска помощ в лечебни заведения и лекарски практики, имащи сключен договор с местен здравноосигурителен фонд.

Обхватът на медицинската помощ се определя от лекуващия на място лекар.

Каква е разликата между ЕЗОК и УВЗ?

ЕЗОК е карта (пластика), която се издава в рамките на 15 календарни дни за период от една година за пълнолетни граждани, за период от 10 години или до изтичане на пенсионното (ТЕЛК-ово) решение за пенсионери, както и за период от 5 г. или до навършване на пълнолетие за лица под 18-годишна възраст. Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) се издава на хартиен носител за срок до два месеца от датата на издаване

Служи в случаите, когато здравноосигуреното лице не разполага с ЕЗОК или когато се налага спешно заминаване, без да може да се изчака срокът за издаване на ЕЗОК.

Аз съм Здрава Каменова. Това не е важно, важно е какво ще ви кажа.

Планирали сте пътуване в Европа това лято.

Не тръгвайте!

Не – тръгвайте!

Не тръгвайте без Европейска здравноосигурителна карта!

С нея получавате лечение при спешни случаи, независимо в коя европейска държава се намирате.

Картата е безплатна и ви трябват две седмици, за да я получите.

Ако не разполагате с толкова време, вариантът е удостоверение за временно заместване.

То се изготвя в много по-кратък срок.

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