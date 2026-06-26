Ерата на семаглутида - големите илюзии на “слабите” инжекции

Когато медикаментът се изписва от ендокринолог, е спасение. Когато обаче се купува "на черно", за да се свалят 5 кг през лятото, е опасна рулетка, която може да разбие здравето завинаги

Докато милиони хора по света зачеркват килограмите с едно убождане седмично, зад блясъка на елегантните звезди се крие неподозирана медицинска реалност.

Инжекциите за отслабване от типа на “Оземпик”, “Вегови”, “Мунджаро” и други направиха най-голямата революция в борбата със затлъстяването от десетилетия насам, но цената на бързото вталяване се измерва не само в пари, а и в сериозни рискове за здравето.

Появата на семаглутида – активното вещество в тях, наистина промени правилата на играта.

Първоначално създадено да спасява хората с диабет тип 2, днес то е най-желаната “вълшебна пръчица” за всеки, който иска да отслабне бързо и без усилия. Продажбите растат с милиарди, социалните мрежи преливат от клипове с трансформации, а натискът върху пазара води до опасен дефицит за реално болните пациенти.

Светлата страна:

Озаптяване на апетита

От медицинска гледна точка молекулата постига това, което диетите не успяват. Тя имитира естествения хормон GLP-1, който сигнализира на мозъка, че сме сити, и драматично забавя изпразването на стомаха.

Ползите за хората с клинично затлъстяване са неоспорими:

Пациентите губят средно между 15% и 20% от общото си тегло.

Нови проучвания доказват, че медикаментът намалява риска от инфаркт и инсулт с една пета.

Намалява се омазняването на черния дроб и се нормализира кръвната захар.

Медицинският триумф обаче

има своята тъмна и често

премълчавана страна

Тези лекарства не са козметика, а мощна доживотна терапия.

Има рискове, които пациентите често пренебрегват в името на суетата:

Йо-йо ефекта: Спрете ли инжекциите, апетитът се завръща с отмъщение. Проучванията показват, че хората възстановяват две трети от изгубеното тегло в рамките на година.

Честите странични ефекти включват постоянно гадене, повръщане, тежки диарии или запек. В редки случаи се стига до парализа на стомаха (гастропареза). (Какво разказва за страничните ефекти звезда от “Теория на големия взрив - виж долу.)

Бързото отслабване изяжда не само мазнините, но и мускулната маса, което забавя метаболизма дългосрочно.

Наблюдават се случаи на засилена тревожност, депресивни състояния и загуба на удоволствието от живота (анхедония).

За негативната нагласа към субстанциите помага и фактът, че от доста време насам инжекции със семаглутид се търгуват на черния пазар, защото

почти навсякъде по

света са с рецепта

Лекарствата са от класа GLP-1 и често се асоциират с неодобрените инжекции с пептиди онлайн.

“Тези медикаменти са ефективни не само за редукция на тегло. Използват се за лечение на захарен диабет тип 2, подобряват кръвното налягане, холестерола, намаляват натрупването на мазнини в черния дроб, пазят сърцето и бъбреците”, каза пред “24 часа” ендокринологът доц. Румяна Димова.

Инжекциите със семаглутид безспорно са най-мощното оръжие срещу глобалната пандемия от затлъстяване, категорични са учените по света.

Проблемът не е в самата молекула, а в злоупотребата с нея. Когато медикаментът се изписва от ендокринолог за пациент с индекс на телесната маса над 30, той е спасение. Когато обаче се купува “на черно” от здрави момичета, за да свалят 5 килограма преди лятото, той се превръща в опасна рулетка, която може да разбие здравето завинаги.

"Не искам да съм слаба - аз не съм модел. Искам да съм здрава!"

С тези думи тв водещата Оля Малинова предизвика буря в социалните мрежи с признанието, че използва GLP-1 медикаменти.

“Много хора ми писаха да ме питат добре ли съм. Не съм добре”, написа тя и допълни, че

въпреки всичките ѝ опити

не е успяла да отслабне

“Наднорменото тегло не е избор, не е лайфстайл, не е мързел. Понякога е метаболитно заболяване, супервисок пролактин, възпаление на цялото тяло, бъгната щитовидна жлеза и със салата не става”, написа още тя.

- Има много GLP-1 препарати на пазара - и в аптеките, и онлайн. Г-жо Малинова, какво използвате вие?

- Аз използвам по-новите инжекции. Този медикамент във Франция дори е безплатен за диабетиците. Аз не говоря за пептидите, които се купуват от Китай.

Твърдо “за” съм за научно базираната медицина и използването единствено и само на препарати, които имат клинични изследвания. Наскоро беше публикувана третата фаза на проучванията за лекарството, което използвам.

Аз съм много праволинеен човек и вярвам в науката и в медицината. Не препоръчвам хората да си бият нещо, което идва с куриер от неясен източник. Много е важна и консултацията с лекари - самите те знаят много добре какво да предпишат и просто трябва да им се доверим.

- Актрисата Майъ Биалик от “Теория за големия взрив” наскоро сподели, че има редица странични ефекти от употребата на GLP-1 (виж долу). Как преминава вашата терапия?

- Аз приемам малки дози - това беше моето условие за тази терапия. Имам здравословни проблеми с хипофизата и щитовидната жлеза и при мен не е въпрос на суета. Просто имам нужда да се регулира кръвната захар и т.н.

С ендокринолога ми стигнахме до извода, че ще дам шанс на инжекциите със семаглутид с микродозиране. Използвам го от три седмици и до момента нямам абсолютно никакви странични ефекти, за които иначе силно се притеснявах. Много жени се оплакват от гадене, но на мен не ми се е случвало досега.

- Много хора споделят за загуба на апетит. При вас има ли такъв ефект?

- Току-що обядвах, нямам проблем с апетита. В комбинацията с много интензивни тренировки и хранителен режим засега се чувствам много добре. Но в момента, в който спра да ям, ще спра пептидите. Защото аз не искам да спра да се храня - това е най-нездравословното нещо, което човек може да си причини.

Ще подходя през спорта към цялото нещо, а не през гладуването. Не толкова добър е опитът ми в предишни години с други пептидни продукти, които се изписват от ендокринолозите.

- Бихте ли разказали повече?

- Няма да забравя колко ужасно беше! Тогава използвах медикамент, който също масово се изписва, но е много индивидуално как ще повлияе на човек. Няма да забравя, че не бях ставала от леглото два-три дни.

В онзи момент лекарството ми отключи много лоши епизоди на тревожност. Тогава моят съпруг ми каза: “Ти не си яла нищо толкова време, сигурна ли си, че си добре? Дай, ако искаш, да ги спрем тия неща.”

В момента работя с по-консервативен ендокринолог и прилагаме микродозинг терапия. Не знам дали ще увеличим дозата, защото в комбинация с фитнес свалям доста добри килограми. Надолу съм с по половин килограм на седмица.

- В предната терапия работихте ли с ендокринолог?

- Да, просто беше друг доктор. Бяха ми предписани доста по-високи дози GLP-1 и имах странични ефекти, които ме накараха да спра. Има доста ендокринолози, които искат да постигнат желания ефект на пациентките си. Подходът с големи дози е малко по-краен според мен. Може би работи при хора, които са с повече килограми.

Съществува вълна в изписването на някои препарати, с които се подхожда по-агресивно и целта е просто да се свали тегло. Знаем - и в Холивуд, и в българския хайлайф доста хора свалиха килограми по този начин.

Аз обаче исках да попадна на ендокринолог, който да адресира здравния ми проблем, защото аз не искам да съм слаба - аз не съм модел. Искам да съм здрава! Това е свързано с малко по-различни дози и цели.

След първата инжекция Майъм Биалик е с тежко разстройство и болки няколко седмици

След една инжекция с ниска доза GLP-1 имах ужасяващи странични ефекти седмици наред. Имах експлозивна, неконтролируема диария. Оригвания с мирис на сяра, толкова силни, че ме беше страх да отворя устата си на публично място. Кихах внезапно всеки път, когато се опитвах да ям или пия. Това разказва пред The Free Press носителката на награда “Еми” Майъм Биалик. Известна от “Блосъм” и “Теория за големия взрив”, актрисата говори открито за “кошмарния” си опит с медикамент от типа GLP-1.

“Да кажа, че имах нежелана реакция, би било леко смекчено”, твръди Биалик. Стомашните ѝ проблеми продължили със седмици.

Американката споделя още за крампи, подуване на корема и болки по цялото тяло.

“Чувствах се, сякаш съм с грип. Не можех да задържа дори малки глътки вода, без да тичам до тоалетната. Повече от три пъти не успях да стигна навреме", допълва актрисата.

Инжекциите от типа GLP-1 се използват масово за сваляне на килограми. Това обаче не е била причината, поради която Биалик прибегнала до медикамента, въпреки че качила около 9 кг по време на ранната си менопауза. Тя е диагностицирана с болестта на Грейвс - автоимунно заболяване, когато е била на 23 години.

Актрисата започнала да ползва медикамента, след като ѝ е препоръчан от трима различни лекари. Според тях GLP-1 може да помогне за облекчаване на някои от симптомите, с които е живяла през по-голямата част от живота си.

“Има проучвания, че лекарствата GLP-1 подобряват сърдечносъдовото и когнитивното здраве и бъбречната функция” казва д-р Мир Али, медицински директор на хирургичния център за отслабване MemorialCare в медицинския център Orange Coast във Фаунтин Вали, Калифорния, пред Healthline.

Когато Биалик посещава гастроентеролог заради симптомите си, ѝ е казано, че драматичните странични ефекти от лекарствата GLP-1 могат да бъдат доста чести. Лекарят също така е информирал Биалик, че другите лекарства, които приема, може да са допринесли за нейните симптоми.