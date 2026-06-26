Национална детска болница може да има най-рано през 2030 г.

Държавата избягва да говори за проблема кой ще лекува в сградата, когато стане готова и откъде ще се намерят 340 лекари и 570 сестри, необходими за функционирането ѝ

След почти 50 г. от идеята за построяването ѝ и 10 г. обещания българските деца имат единствено 3D визуализация на проекта - тя им беше подарена за 1 юни миналата година

КЗК отмени обществената поръчка за нова педиатрия

България може да има Национална детска болница най-рано през 2030 г., но според прогнози на експерти по-вероятният срок за рязане на лентата е 2035 г.

Така поне още 10 г. България остава единствената държава в Европейския съюз, която няма специализирана Национална детска болница.

Въпросът кога децата на България ще имат достъп до модерно, комплексно лечение на едно място, намери своя нов разочароващ отговор преди дни.

Обещаният от властите старт на строителството за пролетта на 2026 г. и краен срок 2028 г. официално рухнаха в съдебната зала.

Проектът се върна на кота

нула на етап “чертежи”

През март 2026 г. държавата чрез Здравната инвестиционна компания за детска болница (ЗИКДБ) обяви дългоочакваната поръчка за проектиране на сградата на стойност 6 милиона евро. Само три месеца по-късно Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени процедурата.

Според решението тя нарушава принципите на равнопоставеност и недискриминация. Компанията веднага обяви, че ще го обжалва пред Върховния административен съд.

КЗК спря конкурса в последния ден за подаване на кандидатури заради жалба от “Кабано-проект” ООД - фирмата, проектирала детската болница в Бургас. Според нея в процедурата са заложени ограничаващи изисквания и конкурсът е незаконосъобразен.

С решението си КЗК прие именно това, че

обществената поръчка

нарушава принципите

за равнопоставеност

и недискриминация

Един от мотивите на КЗК за отменянето на конкурса е изискването за предходен опит, включващ изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство на обществена сграда с предназначение “лечебно заведение за болнична помощ”. Изискването включва в предходния опит площта да не е над 35 000 кв. м, да са проектирани операционен блок, отделение по нуклеарна медицина и/или лъчелечение, както и отделение за спешна медицинска помощ.

КЗК посочва, че в последните три години не е реализирано проектиране на болници точно с тези параметри. Според КЗК кръгът от потенциални участници в конкурса се ограничава заради натрупването на подусловия в изискванията.

Според нас е обидно да сме направили към момента единствената детска болница в страната, а изискванията в поръчката да са такива, че точно ние да не можем да участваме, каза пред “24 часа” управителят на “Кабано-проект” ООД инж. Груд Илиев, подал жалбата в КЗК.

Това не е единствената болница, която сме правили. Проектанти сме и на Националната онкологична болница “Дева Мария”, тя също е сериозно съоръжение с голяма площ. Има всякакви отделения в нея, включително и нуклеарна медицина”, допълни той. Обясни обаче, че разрешението за строеж е по-старо от 3 г., което не отговаря на едно от изискванията на поръчката. Това изискване беше странно, защото проектантите нямаме тригодишна памет. Когато минат 3 г. от това разрешение за строеж, ние не забравяме, че сме го проектирали. Смятам, че сме фирма с достатъчен опит и дори да не успеем да се справим сами, може би ще бъдем в обединение или с някой друг колега. Просто нещата ми се сториха тенденциозно написани, категоричен е инж. Илиев.

“Становището на Комисията за защита на конкуренцията напълно отговаря на част от нашите притеснения и предупреждения, че най-вероятно ще се стигне дотам”, сподели пред “24 часа” доц. Боряна Аврамова, председател на обществения съвет по изграждането на болницата (виж интервюто на 15-а стр.)

Националната многопрофилна детска болница е обществен приоритет от десетилетия, който е разтяган и във всяка предизборна кампания. След години обещания днес българските деца имат единствено 3D визуализация на проекта - тя им беше подарена за Деня на детето миналата година.

Ако проследим официалните обещания през годините,

хронологията прилича на

отдалечаващ се мираж:

1978 г.: Започва първият строеж в двора на Александровска болница (днес изоставен и рушащ се).

2024 г.: След дълги спорове и решението да се строи на парцел в “Горна баня” властите обявиха, че строителството ще стартира през 2025 г.

2025 г.: Обещание за старт през 2026 г. и завършване през 2028 г.

Кои са реалните срокове?

Първоначално заложеното начало на строителството за пролетта на 2026 г. вече е невъзможно. Настоящата ситуация очертава три възможни сценария за финализиране на обекта в “Горна баня”:

Оптимистичен - 2030 г. За да се реализира, съдът трябва бързо да решава казуса, след като МЗ обжалва решението, или министерството обявява нова, чиста поръчка до края на 2026 г. Строителството стартира в началото на 2027 г.

Реалистичен - 2032 г. Административните процедури и проектирането отнемат над 18 месеца. Самото физическо изграждане и оборудване на 26-те отделения изисква поне 4 години интензивна работа.

Песимистичен - 2035 г. Продължаващи съдебни обжалвания на всеки следващ етап (избор на строител, надзор) и политическа нестабилност, която спира финансирането.

“Дълбоко се колебая, че в обозримото бъдеще, докато съм жив, ще видя тази болница изградена”, осъмни се председателят на Българската педиатрична асоциация проф. Иван Литвиненко през пролетта.

Той беше и председател на обществения съвет за изграждане на Националната детска болница. През ноември 2025 г. съветът подаде оставка с мотива “ограничаване на информациято към нас”. Според членовете на съвета е липсвала прозрачност и това е възпрепятствало работата им. Миналото ръководство на МЗ назначи нов състав на органа, в който се включиха както бивши членове, така и нови попълнения. За председател беше избрана доц. Боряна Аврамова. Преди месец здравният министър Катя Ивкова и нейният заместник проф. Петко Салчев проведоха първа работна среща с обществения съвет за изграждане на болницата.