Загреб обяви безплатен достъп до всички басейни по време на жегата

Хърватската столица Загреб осигурява безплатен достъп до всички басейни по време на жегата. През горещата вълна ще има безплатен и до редица културни институции, като музеи, галерии и библиотеки през предстоящия уикенд, съобщи националната хърватска телевизия ХРТ.

Жителите на хърватската столица ще могат да използват безплатно градските басейни в рамките на обичайното им работно време. Мярката има за цел да предостави допълнителни възможности за охлаждане в период на високи температури.

Безплатен вход ще бъде осигурен и за няколко културни институции с климатизирани пространства, сред които Музеят за съвременно изкуство, Археологическият музей, Етнографският музей и Хърватският природонаучен музей. Посетителите ще могат да влизат без такса и в галерийното пространство "Училище за отличен" (Školica za pet) на Хърватския училищен музей, както и в Градския музей на Загреб, който разполага с частично климатизирани зали.

Кметът на Загреб Томислав Томашевич призова гражданите да използват предоставените възможности и да спазват препоръките на здравните експерти по време на екстремните горещини.

"По време на гореща вълна е важно да осигурим възможно най-много достъпни места, където гражданите могат да се разхладят и да избегнат високите температури. Затова този уикенд осигурихме безплатен вход за градските басейни и за редица климатизирани културни институции", заяви Томашевич, цитиран от ХРТ и БТА.

Градските власти припомниха още, че жителите имат достъп до мрежата от 42 библиотеки в различни части на Загреб. Повечето от тях са климатизирани и през летния период предлагат възможност за четене, престой на закрито и участие в културни програми.

Администрацията посочи също, че в града има 197 обществени чешми за питейна вода и призова гражданите да се възползват от всички налични възможности за охлаждане, както и да следват препоръките на Хърватския институт за обществено здраве при високи температури.