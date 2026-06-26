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Задължителна ваксина срещу варицела от следващата седмица

Волен Стефанов

[email protected]

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Снимка: Пиксбей

Първата доза се поставя на деца между 12 и 15 месеца, а втората - през годината на навършване на 4 години

Задължителната имунизация на децата срещу варицела започва от 1 юли 2026 г., съгласно приетите промени в имунизационния календар от началото на годината.

Ваксината се прилага в две дози. Първата - на деца между 12 и 15 месеца, а втората - през годината, в която детето навършва 4 години.

Ваксините са безплатни, а общопрактикуващите лекари са получили указания относно прилагането им в писма от Столичната регионална здравна инспекция.

Според промените, от 1 юли ще трябва да се имунизират децата, родени в периода от 1 януари до 30 юни 2025 г. Не се ваксинират децата с медицинска документация или лабораторно потвърждение за преболедуване на варицела.

Втората доза имунизация ще се прилага само за деца, получили първата в задължителния период. Тази година няма да има деца, които да подлежат на реимунизация.

Още в първата седмица на този месец от НЦОЗА обявиха 546 регистрирани случаи на варицела, а към същата дата заразените са 13 854 за годината.

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Снимка: Пиксбей

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