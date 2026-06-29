УМБАЛ "Света Анна"- София се сдобиха с ново поколение магнитен резонанс с безхелиева технология за диагностика на неврологични заболявания и инсулт

Какви са първите Ви впечатления от работата с новия ЯМР апарат?

- Досега нямахме опит с апарати на този произвдител. Като всяка нова и сложна апартура сме в процес на по-задълбочено навлизане във функциите и възможностите, а те определено са много. Като се започне от възможностите за задаване на параметрите на сканирането, през новите средства за изследване на мозъка, наличието на техника с изкуствен интелект и ускорение и се стигне до лекарското работно място т.нар работна станция.

- Споменавате изкуствен интелект, какво е неговото приложение и за какво помага в работата Ви?

- Целта на изкуствения интелект в медицината е доста по-различна от създаването на онези красиви фантастични картини, което хората са свикнали да виждат в социалните мрежи. На първо място в образната диагностка не трябва да има пропуснат никакъв обект (например лезия, тромб, стеноза или друго), защото това ще попречи на вярната диагноза. Точно толкова е важно и да няма включени обекти, които реално не съществуват, защото това може да заблуди специалиста и да го подведе. Т.е. функцията на изкуствениният интелект не е да добавя или да си измисля, а на базата на клинично тествани и проверени алгоритми да премахва шума от образа, да изостря контраста, с други думи да прави по-четим, по-достоверен и по-ясен образа, за да може специалистът по образна диагностика да вземе точно и бързо решение. Новият апарат е снабден с такива програми, които изпозват изкуствен интелект при реконструкция на образите при огромна част от изследванията. Това ни позволява да получим много прецизни образи при това с висока скорост. Още един аспект от приложението на изкуственият интелект са т.нар. артефакти. Апаратите за образна диагностика са изключително сложни – в тях протичат много процеси, при далеч от идеални условия, и това води до появата на феномени, които могат да създадат нежелани обекти в образа. Тези феномени се наричат артефакти. За щастие повечето артефакти имат типична проява и са познати отдавна. Именно в тези случаи изкуственият инлект, който е добре обучен, има способността да разпознава и премахва артефактите, а това ни ни помага, защото прави образа по-ясен.

- Изкуственият интелект ли е причината за високата скорост на изследването, т.е. за намаляване на неговата продължителност?

- Има няколко фактора – този апарат за ядрено магнитен резонанс е с много мощни и бързи компютри. Това помага значително за ускоряване на процесите на реконструкция. Още по-важен за кратко изследване е процесът на сканиране, тъй като при него се събира много голямо количество информация, което изисква време. В нашия ЯМР се използват най-новите техники, които излязоха на пазара в последните 5-6 години – т.нар компресионни техники. Те могат да бъдат използвани самостоятелно или като е в нашата система – в комбинация с алгоритмите с изкуствения интелект. Компресионните техники ни дават възможност да намалим времето за сканиране между 20% и 50%, а това е значително съкращаване на процеса. При това не жертваме качеството на образа, а разделителната способност се запазва същата. Това е все едно един самолет да лети до 2 пъти по-бързо и да изразходва същото количество гориво. Предвид факта, че ЯМР апаратът е доставен по програма за лечение на инсулти, където всяка минута е ценна, за да не се загуби мозъчна тъкан, намаляването на времето на изследване е изключително важно за нас и разбира се за пациента. Тук има и една допълнителна полза от намаляване на времето за изследване – удобството за пациента. Има пациенти, които трудно понасят да останат неподвижни за 10-15 минути в тунела на магнита, въпреки, че е осветен и вентилиран, с удобни матраци на масата. Това е силно субективно усещане. А при инсултно болните имама и наличие на дезориентация и повишена напрегнатост.

- Какво друго ви позволяват новите технологии?

- Вече споменах за пациентите, които не могат да останат спокойни. Често те започват да се движат, а при изследванията с ЯМР е особено важно пациентът да стои неподвижен, защото в противен случай се получава неясен образ. За съжаление някои пациенти, сред които са инсултно болните и децата трудно изпълняват указания. Тогава на помощ идват специални програми, които имаме в апарата. С тях можем да коригираме негативните ефекти от движенията на пациента, за да не повтаряме изследването, защото в някои случай това няма да доведе до по-добър резултат, а вдруги, като при инсултите, губим допълнително време, което е особено нежелателно.

Налична е функция от най-новото поколение за разделяне на сигналите от вода и мастна тъкан, и дава много по изчистен образ т.к. мастната тъкан в магнитно-резонансните изследвания има неблагоприятен ефект върху образа. Разполагаме и с възможност за сканиране на мозъка без контраст, което ще ни помогне в случай, в които прилагането му е нежелателно. Очакваме всички тези технологии и методи, както и многоканалните бобини и изцяло цифровата технология да ни дадат много добри образи, които да облекчат работата ни и да ни позволят да поставяме прецизни и бързи диагнози.

- Има ли нещо друго, с което се отличава новата апаратура, предвид това, че е от най-ново поколение?

- Да, този апарат е най-новите разработки по така наречената безхелиева технология. В магнитните резонанси по принцип се използва голямо количество течен хелий, който охлажда апарата до състояние на свръхпроводимост. Става дума за обеми от около хиляда и повече литра. Хелият е скъп, като цената му расте постоянно и освен това запасите в света намаляват. Затова е важно не само от екологична гледна точка, а и от финансова да се намали до минимум зависимостта от него. От няколко години се произведжат апарати, които използват само няколко литра хелий, който се намира в запечатан съд. Така дори не може да има аварийно изпускане и не се налага да доливаме редовно хелий както това се прави при традиционните апарати. Нещо повече – с този апарат можем сами да свалим интензитета на магнитното поле ако в него влезе метален магнитен предмет, да извадим предмета и после да вдигнем интензитета на полето до нормалните граници. Това спестява много време и най-вече може да ни помогне при аварийни ситуации.

- С какво магнитният резонанс ще допринесе за работата на болницата и обслужването на пациентите?

- Магнитният резонанс има възможност да извършва голям набор от изследвания освен високоспециализираните неврологични, като допълнително може да се разшири, за да посрещне нуждие на болницата от модерни и високо прецизни изследвания. При високите му технически характеристики той може да се използва във всяка област.