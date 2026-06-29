Лудост е да се приемат много добавки - става и много опасно

Проучване в САЩ е показало, че всеки пети пациент, страдащ от проблеми с бъбреците или черния дроб, ги е получил вследствие на смес от билкови и хранителни препарати

Лекари: "Най-притеснителното е, че някои мислят, че приемането на хапче е по-добро от яденето на храна, което не е така

Въпреки усилията да се хранят здравословно много хора осъзнават, че ежедневното им меню не съдържа основни хранителни вещества. Дали защото излиза прекалено скъпо, или пък защото изисква системно готвене с пресни продукти, но те не си набавят всички полезни за тялото съставки. Тогава някак естествено се насочват към хранителни добавки. Пият ги и млади, и стари, тъй като популярността им расте и разнообразието е голямо.

Буквално можеш да си направиш коктейл от полезни вещества и въобще да не му мислиш дали си ял достатъчно плодове, зеленчуци и риба. И много хора го правят. Тъпчат се ежедневно с неща като калций, цинк и витамин D с надеждата, че това ще ги предпази от редица болести и проблеми, свързани с остаряването. Затова, когато такива се появят, са суперизненадани и се чувстват подведени.

“Приемах високи дози витамини C и D, куркума, специална добавка за отпушване на съдовете

и редовно пиех вода с електролити”, разказва пред Би Би Си Джинджър Смит. 30-годишната американка е типичен представител на новите поколения, които се държат отговорно към здравословното си състояние, защото са осъзнали по време на пандемията колко важно е то. Тя чете много и се интересува как да подпомогне тялото си. Цели 3 г. приема различни хапчета, прахчета и гелове, покриващи широка гама от хранителни вещества и рекламирани като безопасни. Самата тя също се включва в популяризирането им, като редовно публикува в социалните мрежи информация за положителното им въздействие. Разказва колко бодра и енергична се чувства, до момент, в който започват силни болки в кръста. Отива на лекар, който открива, че състоянието ѝ е сериозно.

“Бях малко притеснена, но не очаквах да ми кажат, че имам огромен камък в бъбреците, който е толкова голям, че ще трябва да ме оперират”, спомня си Смит. Тя е особено шокирана, когато научава, че той се е получил вследствие на многото хранителни добавки, които е пила ежедневно.

“Никога не бих си помислила, че опитвайки се да подобря своето здраве, ще се окажа в толкова лошо състояние. За щастие, имах застраховка, но все пак ми струваше 6000 долара. Ако нямах, щях да платя 35 000”, казва американката.

Нейният случай не е изолиран. Проучване в САЩ е показало, че всеки пети пациент, страдащ от проблеми с бъбреците или черния дроб, ги е получил вследствие на смес от билкови и хранителни добавки.

“Питаме ги дали приемат лекарства и те отговарят: “Не”. Започваме да извършваме процес на елиминиране на различни възможни фактори и след като изключим всичко, отново им задаваме въпрос дали не консумират нещо специфично. Едва тогава те се сещат: “Ааа, приемам редица добавки”, споделя гастроентерологът Педро де Мария Паларес. Той практикува в Мадрид и казва, че при него също идват все повече пациенти с

чернодробни проблеми, причинени от билкови добавки

За особено вредни за черния дроб се смятат високи дози от витамин А, глутамин, ашваганда (известна и като индийски женшен) и екстракт от зелен чай.

Най-често почитателите на хранителни добавки се водят от принципа, че повече е винаги по-добре. Например пият мултивитамини и витамин B6, като по този начин приемат двойна доза от него, което може да доведе до увреждане на нервите, ако се прави дълго време. Приемът на коктейл от желязо, калций и магнезий едновременно пък намалява скоростта на усвояването им и те се натрупват в тялото.

“Пациентите дори може да не осъзнават, че дублират съставки, превишават препоръчителни количества или приемат продукти, които биха могли да взаимодействат с предписани лекарства”, казва проф. Виктория Цорциу Браун, президент на Кралския колеж на общопрактикуващите лекари във Великобритания. Подобно на Америка и в Обединеното кралство се сблъскват с нарастващ брой на пациенти с чернодробни, бъбречни и стомашно-чревни проблеми, които според някои експерти се дължат на приема на все повече хранителни добавки. Проучване на изследователската група Which е установило, че 76% от живеещите на Острова пият редовно поне една доза от витамини, минерали, омега-3 мастни киселини, пробиотици и билкови отвари. Почти една пета пък консумират 4 или повече добавки дневно. Някои лекари наричат случващото се лудост. Според тях сме станали толкова нетърпеливи да оптимизираме здравето си, че сме започнали да го излагаме на риск с приемането на толкова много добавки.

Смята се, че голям виновник за случващото се са социалните мрежи

Те са пълни с реклами на подобни продукти.

“Социалните медии убеждават хората, че се нуждаят от тези добавки, за да постигнат здраве, но в повечето случаи това просто не е вярно”, казва британският диетолог Кристен Ставридис. Тя съветва хората, които нямат здравословни проблеми, просто да се придържат към разнообразно и здравословно хранене, тъй като то ще им осигури необходимите вещества. Смятащите, че имат дефицит на нещо, да се консултират с лекар, защото приемането само на една добавка едва ли ще го компенсира. “Най-притеснителното е, че някои започват да мислят, че приемането на хапче е по-добро от яденето на храна, което не е така”, обяснява Ставридис.

Доктор Каран Раджан, който е бивш хирург от британското здравеопазване, обаче вярва в силата на добавките. Според него те са добро средство, когато качеството на храната не е високо.

“Знаем, че почвата ни не е толкова богата на хранителни вещества, колкото е била преди десетилетия. Така че един морков през 50-те години на миналия век е съдържал повече полезни съставки от морков през 2026 г. А и доказателствата за ползата от хранителни добавки нарастват”, посочва Раджан. Той вярва, че те могат много да помогнат, ако се употребяват разумно. Затова преди години се отказва от работата си на хирург и пуска своя марка добавки с фибри. “Убеден съм, че те са в състояние да променят живота ни в положителна посока, стига да се използват правилно”, казва д-р Каран Раджан.