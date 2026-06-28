Учени от Калифорния: Зеленчуците от фризера пазят повече витамини

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Те се берат, когато са най-зрели и богати на нутриенти, шоковото замръзване спира процеса на разпада им

Мислите си, че купените от супермаркета “пресни” боровинки винаги превъзхождат замразените в пликове?

Науката е на друго мнение. Докато пресните продукти често пътуват с дни и губят ценни вещества по пътя, шоково замразените им алтернативи буквално “запечатват” витамините в пика на тяхната зрялост. В битката между свежестта от пазара и леда от фризера победата не е еднозначна – тя зависи от сезона, логистиката и начина, по който готвим.

Често пресните плодове и зеленчуци не са най-практичният вариант за едно домакинство - развалят се бързо и понякога са по-скъпи. Като решение на проблема в много домове идват замразените пакети. Те си седят спокойно във фризера с месеци и ги приготвяме, когато пожелаем. Още по-улесняващо е, че в повечето случаи са нарязани, че дори и в микс - броколи с моркови и брюкселско зеле например.

Изкушават ни и промоциите в магазините - два замразени пакета микс зеленчуци на цената на един - 1,58 евро. Замразените зеленчуци са

достъпно решение за

здравословно хранене в

забързаното ежедневие

Един от най-често срещаните страхове обаче е, че в ледения пакет не е останало нищо полезно. Това вярване обаче е мит.

Проучване на Калифорнийския университет доказва, че някои от замразените зеленчуци са дори по-полезни от пресните.

Учените анализирали четири витамина в осем вида култури, за да оценят разликите между замразените и пресните продукти. Сред изследваните са видове витамини В2, С, А и Е в царевица, моркови, броколи, спанак, грах, зелен фасул, ягоди и боровинки.

Проучването установява, че витамин С се е запазил много по-добре в замразените култури, отколкото в пресните. Замразените броколи запазили повече витамин В2, само леденият грах понижил съдържанието си на същия витамин. Замразените продукти показват също по-добри нива на витамин Е.

От друга страна, витамин А почти не е бил открит при замразените ягоди, боровинки и царевица. По-ниски нива на витамин А съдържат и пакетираните във фризера с грах, спанак и моркови.

Резултатите от изследването категорично показват, че не можем с лека ръка да определим едните за по-добри от другите.

Все пак, ако се замислите, свежият спанак във вашия хладилник вероятно е пътувал дълго и е престоял в складове дни наред, губейки ценни вещества.

Замразените плодове и зеленчуци се берат в момента, в който са най-зрели и богати на нутриенти.

“Пресните зеленчуци невинаги са най-добрият избор. Понякога замразените могат да бъдат дори по-добра опция, защото се берат и замразяват веднага при много ниски температури, което помага да се запазят по-голяма част от хранителните им вещества”, твърди диетологът Джулия Зумпано от клиниката в Кливланд.

И други учени твърдят, че този метод спира процеса на разпадане на витамините (особено на водноразтворимите като витамин C и група B).

Проблемът на готовите

пакети всъщност не

е в замразяването, а в

преработката на храните

Често могат да съдържат консерванти за допълнително удължаване на срока или голямо количество сол. Друго съображение е, че зеленчуците във фризерите често са обелени, което може допълнително да намали съдържанието на полезни витамини и фибри, предупреждават учените.

Здравното издание на университета “Харвард” съветва: “Най-добрият подход е да комбинирате пресни и замразени плодове и зеленчуци според сезона, цената и удобството”.

Специалистите обаче уточняват, че най-голямо значение има начинът на приготвяне. Варенето на пара или краткото бланширане запазва повече витамини, докато продължителното варене може да намали хранителната стойност.

Вместо да робуваме на митове, най-здравословният подход е комбинирането. Пресните местни продукти през лятото и есента са незаменими. Но за студените месеци фризерът е нашият най-добър съюзник в борбата за силен имунитет.

Кога кое да изберем?

Изберете пресни, когато:

Продуктите са в сезон и са отгледани наблизо.

Консумирате ги сурови в салати, където хрупкавата текстура и вкусът са от ключово значение.

Изберете замразени, когато: