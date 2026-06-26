Броят на случаите на ебола в Конго е стигнал 1203

Броят на потвърдените случаи на заразяване с ебола в Демократична република Конго е нараснал до 1203, предаде Ройтерс, като се позова на публикувани днес от правителството данни.

От тях 321 са смъртните случаи.

Статистиката е към вчерашния ден, като са се прибавили числата от доклад за ситуацията през изминалото денонощие, уточнява световната агенция.

"Трябва да изградим лечебни центрове и да увеличим капацитета", подчерта по-рано генералният директор на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в Африка.

Бързото увеличаване на броя на заразените буди все по-голяма тревога. При нито една от миналите епидемии от ебола в Африка не е имало толкова много потвърдени случаи в рамките на първите пет седмици.

Ебола е животозастрашаващо заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности. Настоящата епидемия, за която властите съобщиха за първи път в средата на май, е особено трудна за овладяване, "отчасти поради липсата на ваксина или специфично лечение за разпространявания в момента щам Бундибугио".

Следващата седмица в Буния - столицата на силно засегнатата от епидемията провинция Итури, започват клиничните тестове на лекарства, отбеляза Касея. Той посочи, че ще бъдат направени тестове с антивирусния препарат ремдесивир, който е разработен от базирани в САЩ и Египет фармецевтични компании. Този препарат е предвиден за профилактично лечение след контакт с вируса.

Очаква се в близките дни в ДР Конго да бъде доставен и разработеният в САЩ медикамент MBP134.

Конгоанското правителство в четвъртък разпореди хората от засегнатите от ебола райони, които искат да пътуват из страната или да заминат за чужбина, да бъдат поставяни под 21-дневна карантина. Това стана, след като в сряда Франция потвърди първи случай на заразен с ебола. Пациентът е лекар, който се е качил на граждански полет от Киншаса без симптоми, но се е разболял по време на полета, което предизвика опасения за разпространение на болестта в други страни.