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Оперираха за първи път у нас "пеперудено дете"

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Оперираха за първи път у нас "пеперудено дете" в "Пирогов". Снимка: Официален сайт на болницата

Операцията е извършена в "Пирогов", момченцето вече се възстановява у дома

За първи път у нас оперираха момче, страдащо от  булозна епидермолиза. При това рядко наследствено заболяване кожата и лигавиците са изключително крехки и лесно се образуват болезнени мехури и рани. Затова и засегнатите деца често са наричани „пеперудени деца". 

Операцията на двете ръчички на момчето е извършена в Университетската спешна болница „Пирогов". В нея са участвали екип на Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия в „Пирогов" и доц. д-р Пейдж Фокс от Станфорд с партньорството на ЕБ ДЕБРА България – пациентска организация за булозна епидермолиза.

Момченцето вече е изписано и се възстановява у дома. Предстои му рехабилитация, информират от „Пирогов".

Операцията е част от специализиран семинар, обмяна на опит и професионални дискусии, които се състояха в продължение на два дни в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов". Интервенцията е предавана на живо и  наблюдавана в реално време от присъстващите специалисти.

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Оперираха за първи път у нас "пеперудено дете" в "Пирогов". Снимка: Официален сайт на болницата

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