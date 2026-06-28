Мащабно изследване свърза употребата на канабис от тийнейджъри и по-високия риск от психични заболявания

Употребата на канабис в тийнейджърска възраст може да увеличи вероятността от развитие на тежки психични заболявания в ранните години на зрелия живот. До този извод стига мащабно международно изследване, публикувано в списание JAMA Health Forum и цитирано от „Сайънс дейли".

Учените са анализирали здравните данни на 463 396 младежи на възраст между 13 и 17 години, които са проследявани до навършване на 26 години. Анализът показва, че при юношите, употребявали канабис през предходните 12 месеца, впоследствие по-често се диагностицират психотични разстройства, биполярно разстройство, депресия и тревожност.

Най-силна е установената връзка при психотичните и биполярните разстройства, при които рискът е приблизително два пъти по-висок в сравнение с връстниците, които не са употребявали канабис.

Изследването е осъществено от специалисти от консорциума Kaiser Permanente, програмата „Правилен старт от самото начало" към Института за обществено здраве на САЩ, Калифорнийския университет в Сан Франциско и Университета на Южна Калифорния. За анализа са използвани електронни здравни досиета, събрани по време на рутинни педиатрични прегледи в периода 2016–2023 г. Данните показват, че в повечето случаи употребата на канабис е била отчетена средно между 1,7 и 2,3 години преди поставянето на диагноза за психично заболяване.

Според авторите проследяването на участниците във времето прави изводите по-надеждни и подкрепя предположението, че употребата на канабис през юношеството може да допринася за развитието на психични разстройства в по-късен етап.

„С увеличаването на силата на действие на продуктите с канабис и все по-агресивното им рекламиране това проучване показва, че употребата на канабис сред подрастващите е свързана с двукратно по-висок риск от развитие на психотични и биполярни разстройства", посочва съавторът на изследването д-р Лин Силвър.

По думите ѝ резултатите подчертават необходимостта от мерки за ограничаване на достъпа на непълнолетните до продукти с канабис, намаляване на тяхната сила на действие, ограничаване на рекламата им и поставяне на по-силен акцент върху превенцията, тъй като употребата им сред подрастващите следва да се разглежда като сериозен здравен проблем.