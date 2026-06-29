Здравното министерство подкрепя наказанията срещу проф. Шиварова, която обяви гладна стачка

"Министерството на здравеопазването подкрепя всички законосъобразни действия на ръководството на УМБАЛ "Александровска", насочени към възстановяване на реда, отчетността, прозрачността и нормалния професионален процес". Това съобщиха от ведомството.

Поводът за реакцията е обявената от днес гладна стачка от проф. Милена Иванова - Шиварова. Преди няколко дни от Националния синдикат "Защита" обявиха, че проф. Шиварова, която е председателят на синдикалната секция в "Александровска" и преподавател в МУ - София, започва своя протест. Причината е дисциплинарно производство от болницата срещу нея, след като синдикатът внесе заявление за информация относно възнагражденията на ръководството на болницата. Синдикатът поиска също критериите за определянето на заплатите, както и информация за финансовото и икономическото състояние на УМБАЛ „Александровска". Според изнесената от министерството информация, болницата има над 60 млн. евро задължения.

"Не получихме отговор на поставените от нас въпроси, а започна дисциплинарна процедура срещу проф. Шиварова. Според нея процедурата е свързана с активната ѝ синдикална дейност, защитата на трудовите права на работещите и поставянето на въпроси относно прозрачността и законосъобразността при управлението на лечебното заведение", категорични са от "Защита".

В отвореното писмо синдикатът официално уведоми министър Катя Ивкова за предстоящата гладна стачка с молбата да бъдат избегнати подобни крайни действия и настоява за незабавна институционална намеса. От "Защита" предупредиха и за последващи национални протестни действия в системата на здравеопазването, ако не се предприемат действия по въпроса.

Министър Ивкова е разпоредила пълна проверка на фактите, ясно установяване на отговорностите и недопускане на действия, които могат да компрометират акредитацията, диагностичната сигурност или трансплантационната дейност в страната, съобщиха още от министерството и допълниха, че ще бъдат използвани всички предвидени в закона механизми, за да се гарантира, че нито един пациент няма да бъде ощетен и международният авторитет на българската медицина ще бъде защитен.

Все пак от министерството заявиха, че са тревожни данните за затруднения в акредитационния процес, включително непредоставяне на необходима документация, протоколи от външен качествен контрол и сертификати. "EFI акредитацията не е административна формалност, а гаранция, че България работи по международно признати стандарти в област, в която грешките могат да имат тежки последици", категорични са от ведомството.

"Министерството е запознато и с информация за забавяне на резултати от HLA типизиране при пациенти в критично състояние, както и с данни за действия, които затрудняват нормалната организация на работа и достъпа до важна информационна инфраструктура. Подобни обстоятелства не могат да бъдат третирани като вътрешен конфликт в едно лечебно заведение, когато засягат стратегическа медицинска дейност", допълват оттам.

Според министерството стачката създава риск за непрекъсваемостта на медицинската дейност, международната акредитация на клиниката или своевременното обслужване на пациенти, очакващи трансплантация.

"Нито личен, трудовоправен, синдикален или организационен спор може да бъде поставян над сигурността на пациентите и националния интерес в областта на трансплантациите", категорични са от министерството. Оттам допълват, че уважават правото на всеки медицински специалист да защитава трудовите и професионалните си права, но по законов ред.