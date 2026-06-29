Бюджетът за здраве с 412 млн. евро по-голям. Бизнесът не вижда реформи, а синдикатите искат промени във финансирането

Бюджетът на НЗОК за тази година да е 5,256 млрд. евро, което с над 412 млн. повече. Този бюджет е консервативен в него липсват нови политики. Изключението е в лекарствената политика, в което разделяме парите за домашно и болнично лечение. Това обясни подалият оставка шеф на НЗОК доц. Петко Стефановски по време на тристранаката.

Здравният министър Катя Ивкова пък обясни, че министерството подкрепя предложения проект на НЗОК. Промени пък можело да се очакват в следващия.

И бизнес и синдикати обясниха, че това ще е бюджет само за шест месеца и отчетоха, че не може да предложат толкова много предложения за реформи.

От АИКБ обясниха, че не подкрепят бюджета, защото той не променя структурата на финансиране. Болничната помощ и лекарствата формират 74,5% от всички здравноосигурителни плащания, а от допълнителните 412,3 млн. евро в бюджета за 2026 г. 340,7 млн. евро отново отиват към тези две направления разходи. Това е над 82% от целия допълнителен ресурс, т.е. структурният дисбаланс се задълбочава. В същото време средствата за първична извънболнична медицинска помощ са 345,6 млн. евро, за специализирана извънболнична медицинска помощ са 351,2 млн. евро, а за медикодиагностична дейност 168,3 млн. евро. И трите пера общо представляват значително по-малък дял от ресурса в сравнение с болничната помощ и лекарствата, въпреки че именно профилактиката, ранната диагностика и навременната извънболнична помощ са инструментите, които могат да намаляват тежките заболявания, хоспитализациите и скъпоструващите лечения.

Според Българската стопанска камара (БСК) обясниха, че липсват политики и решения за ограничаване на разходите за лекарства, които достигат от 23,3% за 2025 г. до 27% от бюджета на Касата, при средно равнище за страните от ЕС 15-18%.

Този бюджет преповтаря стари пороци, каза Иван Кокалов от КНСБ. В него не е ясно кой и как прави профилактиката, как се финансира тя. Никой няма интерес да лекува болните на места, а интересът е болните да ходят в болниците.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов обясни, че най-голямата грешка е, че парите следват болния човек. И обясни, че От мотивите към внесения проект се откроява ясно рискът пред НЗОК, генериран от недостатъчността на квалифицирани специалисти, предвид неатрактивното заплащане на труда, да осъществява ефективно и качествено работата си – „Средната работна заплата на служителите в системата на НЗОК е 1275,23 евро., като по служебни правоотношения е 1314,56 евро, а по трудови правоотношения – 1212,61 евро. Средната работна заплата на служителите в Общата администрация е 1 202,15 евро, а на служителите по служебно правоотношение е 1251,19 евро. Съгласно данни на Националния статистически институт размера на средната брутна месечна заплата на наетите лица в обществения сектор през 2026 г. е 1412 евро.