От 31 май 2027 г. здравната каса спира продажбата на някои видове инсулин

От 31 май 2027 г. се преустановява продажбата на някои видове инсулин. Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на сайта си, където са изброени и наименованията на инсулините.

Спирането на продажбите се обявява предварително, за да има достатъчно време за организация на лечението на засегнатите пациенти. Здравните институции и лекарите са информирани своевременно за предстоящата промяна.

Пациентите не трябва самостоятелно да спират или променят лечението си. Информация за него ще се предоставя само от лекуващия лекар. А действащите рецепти и протоколи остават валидни до изтичането им или до различно мнение на лекуващия медик. При действащ протокол, той определя какви действия да бъдат взети, според правилата за предписване и отпускане на лекарства.

При въпроси, свързани с лечението си занапред, пациентите могат да се обърнат към своя лекуващ лекар или към специалист ендокринолог.