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От 31 май 2027 г. здравната каса спира продажбата на някои видове инсулин

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От 31 май 2027 г. се преустановява продажбата на някои видове инсулин. СНИМКА: 24 часа

От 31 май 2027 г. се преустановява продажбата на някои видове инсулин. Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на сайта си, където са изброени и наименованията на инсулините.

Спирането на продажбите се обявява предварително, за да има достатъчно време за организация на лечението на засегнатите пациенти. Здравните институции и лекарите са информирани своевременно за предстоящата промяна.

Пациентите не трябва самостоятелно да спират или променят лечението си. Информация за него ще се предоставя само от лекуващия лекар. А действащите рецепти и протоколи остават валидни до изтичането им или до различно мнение на лекуващия медик. При действащ протокол, той определя какви действия да бъдат взети, според правилата за предписване и отпускане на лекарства.

При въпроси, свързани с лечението си занапред, пациентите могат да се обърнат към своя лекуващ лекар или към специалист ендокринолог.

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От 31 май 2027 г. се преустановява продажбата на някои видове инсулин. СНИМКА: 24 часа

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