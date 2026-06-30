Проф. Ива Христова: Когато пътувате в тропически страни, използвайте репеленти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тропическите комари имат няколко заболявания, които могат да се предават и да бъдат внесени в България чрез заболели пациенти.

Един от тези тропически комари е Aedes albopictus, който вече е разпространен в цяла Европа, включително и в България. Това каза проф. д-р Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Един пациент се завръща, а след това разпространява заболяването чрез комара, който е типичният вектор, защото този комар вече е и в Европа.

„За нашата страна нямаме случаи на разпространяване вътре в страната, но имаме увеличаващ се брой случаи на заболели, които се завръщат. Има тенденция вирусната треска Денга да пристига предимно от Малдивите. Друга вирусна треска, също предавана с комари, е Чикунгуня, пристигаща предимно от Сейшелските острови:, допълни проф. Христова пред БНТ.

В България единственото място, където може да се потвърди диагнозата, е Националният център по заразни и паразитни болести.

„Когато пътувате в тропически страни, да се използват репеленти, да се покрива тялото", доълва тя.

Проф. Христова коментира и бакетерията Vulnificus.

„Vulnificus прониква през рана и засяга хора, които с нараняване на кожата навлизат в морските води, включително с пресни татуировки. Тази бактерия е подвижна, среща се в солени води, но не в много солени. През топлите месеци се създават условия за нейното развитие. И при нас по Черноморието се среща, но изключително рядко."

Бактерията е характерна предимно за Тайланд, Япония, Корея, както и за Съединените щати и Канада.

„ Особено тежко протича при хора с подлежащи заболявания. Трябва моментално да се търси лекарска помощ. Развива се за часове, има доста усложнения и висока смъртност."