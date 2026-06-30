Изпращаме юни с 1518 случая на варицела

35% е спадът на заразната шарка, след като през май случаите бяха 2 367

Националният център по обществено здраве и анализи отчита спад на заболелите от шарки у нас. Справката показва 1518 случая на варицела през последния месец, най-много в София. През месец май заболелите бяха с 849 повече, а през юни миналата година са регистрирани 1656 варицели.

Случаите на скарлатина също бележат спад - те са 165, а през май бяха заразени 40 повече. Миналата година случаите на заболели от скарлатина през юни са с 20% повече - 205.

По-малко са и вирусните хепатити този месец. През юни има 119 заразили се, а през май заболелите бяха 156.

Болните от морбили в началото на лятото са 83, а страдащите от стомашен вирус наброяват 682 - с 14 повече от миналия месец.

От утре започва и задължителната имунизация на децата срещу варицела, съгласно приетите промени в имунизационния календар от началото на годината.

Ваксината се прилага в две дози. Първата - на деца между 12 и 15 месеца, а втората - през годината, в която детето навършва 4 години.

Ваксините са безплатни, а общопрактикуващите лекари са получили указания относно прилагането им в писма от Столичната регионална здравна инспекция.

Според промените, от утре ще трябва да се имунизират децата, родени в периода от 1 януари до 30 юни 2025 г. Не се ваксинират децата с медицинска документация или лабораторно потвърждение за преболедуване на варицела.

Втората доза имунизация ще се прилага само за деца, получили първата в задължителния период. Тази година няма да има деца, които да подлежат на реимунизация.