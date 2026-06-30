СЗО: Бъдете готови - сегашната гореща вълна в Европа е само генерална репетиция

Тази гореща вълна е генерална репетиция. Предстоящите лета ще бъдат по-тежки. За това алармира в свое изявление регионалният директор на СЗО (Световната здравна организация) за Европа, д-р Ханс Хенри П. Клуге.

"Европа се затопля повече от два пъти по-бързо от средното за света. Горещите вълни вече не са единични и необичайни явления. Те са повтарящи се кризи и стават все по-чести, по-силни и по-продължителни. Всяко лято, в което не успяваме да се подготвим за тях, е лято, за което плащаме с човешки животи", предупреждава той.

"В момента в цяла Европа хората имат проблеми със съня. Спешните отделения се препълват. Службите за спешна медицинска помощ отбелязват рекорди. Във Франция броят на спешните повиквания е нараснал с до 50 % в някои градове. В Лондон миналата седмица бе регистриран най-високият брой спешни повиквания, свързани с опасност за живота, който службата за спешна помощ някога е отбелязвала за един ден. Системата за мониторинг на смъртността в Испания вече е отчела над 300 допълнителни смъртни случая, свързани с жегата, само за няколко дни. Италия съобщи за пет смъртни случая за 24 часа.

Но ето какво дава известна увереност: превенцията работи! Знаем това, защото можем да я измерим. Прогнозите показват, че смъртните случаи, свързани с жегата в Европа през 2023 г., биха били с около 80 % повече, ако не бяха вече въведените мерки за адаптация. При хората на възраст 80 години или повече смъртните случаи биха могли да бъдат два пъти повече. Плановете за действие за справяне с въздействието на жегата върху здравето, ранните предупреждения, местата за охлаждане, работата с уязвимите групи - това не са бюрократични упражнения. Те спасяват човешки животи в момента. Имаме нужда от повече такива мерки в целия европейски регион", апелира д-р Ханс Хенри П. Клуге.

Какво можете да направите днес

"Ако нямате климатик, а повечето хора в Северна Европа нямат – съветите са практични и достъпни. Дръжте щорите и завесите затворени през деня, за да не прониква топлината. Отваряйте прозорците през нощта, когато температурите спадат. Пийте вода, преди да почувствате жажда, като избягвате сладки, алкохолни или кофеинови напитки. Избягвайте слънцето по обяд. И проверете как са по-възрастните съседи и роднини. Един телефонен разговор не струва нищо и може да спаси живот. Около 60 % от хоспитализациите след посещения в спешното отделение по време на тази гореща вълна са на хора на възраст на или над 75 години. Много от тези хоспитализации са могли да бъдат предотвратени", посочва той.

Какво правят градовете и правителствата и какво още е необходимо

"Няколко държави и градове показват как изглежда подготвеността. Барселона разшири мрежата си от климатични убежища до над 500 места това лято – библиотеки, граждански центрове, паркове, аптеки. Париж активира своя регистър за проверка на благосъстоянието на възрастните и уязвимите жители и ограничи продажбата на алкохол на обществени места, за да намали натоварването върху службите за спешна помощ. Италия въведе ограничения за работа на открито през най-горещите часове на деня в някои региони, като предвиди схеми за временно освобождаване от работа, за да не губят работниците доходите си. Това са само няколко примера за практични и адаптивни мерки. Всеки град в Европа трябва да има подобни мерки", казва регионалният директор на СЗО за Европа.

"Болниците също са под огромен натиск. Не само заради нарастващия брой пациенти, но и заради самата жега. Охладителните системи отказват. Медицинското оборудване не функционира правилно. Персоналът страда от липса на сън, тъй като нощните температури не спадат. Стаите се описват като неподходящи за целта", посочва още той.

"В понеделник, 6 юли, ще свикам националните координатори, отговарящи за извънредни ситуации, околната среда и климатичните промени, от всички държави-членки на СЗО в Европейския регион за спешна среща. В дневния ред ще има един въпрос - какво научихме от тази гореща вълна, готови ли сме за следващата и как СЗО/Европа може да помогне повече?

Тази гореща вълна е генерална репетиция. Предстоящите лета ще бъдат по-тежки. Повече от половината от европейските държави все още не разполагат с всеобхватен план за действие по отношение на здравето при горещини. Това трябва да се промени – и наскоро актуализираните насоки на СЗО/Европа предоставят на всяка държава, регион и град инструментите, необходими за незабавно действие", заявява д-р Ханс Хенри П. Клуге.

"Следете кампанията KeepCool на СЗО/Европа: пазете се от жегата, поддържайте дома си прохладен, поддържайте тялото си прохладно и хидратирано, поддържайте връзка с хората около вас. Жегата е тук. Решенията съществуват. Време е да действаме", заключава регионалният директор на СЗО за Европа.

Жълт код за опасно горещо време в цялата страна е обявен от Националния институт по метеорология и хидрология за днес. Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°.