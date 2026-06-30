ВМА задава нов стандарт в образната диагностика

Военномедицинска академия (ВМА) въведе първата в България PHOTON-COUNTING компютърна томография. На тържественото освещаване на новата високотехнологична апаратура присъства и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Това е нов стандарт в образната диагностика, който разширява възможностите за ранно откриване, прецизна диагностика и проследяване на редица заболявания. С тази инвестиция ВМА за пореден път затвърждава мястото си сред водещите високотехнологични болници. Всичко, което правим, е подчинено на стремежа ни да осигуряваме най-съвременна и качествена медицинска помощ както на военнослужещите, така и на цивилните граждани, заяви началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS.

По думите му това е поредната стъпка към утвърждаването на Академията като национален център, който задава стандартите в съвременната медицина. Той подчерта още, че новата апаратура ще бъде използвана приоритетно както за пациенти, хоспитализирани във ВМА, така и за пациенти с направление по линия на НЗОК.

Новата технология осигурява изображения с изключително висока резолюция, което позволява по-ранно откриване на заболявания, по-прецизна диагностика и по-добро проследяване на лечението.

Системата съчетава по-висока диагностична точност с по-ниско лъчево натоварване в сравнение с конвенционалната компютърна томография. Това е особено важно за пациенти, при които се налагат многократни контролни изследвания, както и при деца и хора с хронични заболявания.

Новата апаратура разширява възможностите за високопрецизна диагностика в кардиологията, онкологията и неврологията, като подпомага по-точната оценка на заболяванията и избора на най-подходящото лечение.

ВМА е запазена марка, символ на иновативност и на професионализъм, винаги е вървяла една крачка пред останалите здравни заведения. Министерството на отбраната се опитва да помага на ВМА и въпреки трудните времена, се радвам, че ВМА успява да придобива нова апаратура. Вие сте еталон, по който другите трябва да се мерят и да следват вашите стъпки, каза от своя страна министър Димитър Стоянов.

По време на посещението си министърът на отбраната разгледа и модернизираното Спешно отделение на ВМА, което е най-високотехнологичната и модерно оборудвана структура за спешна медицинска помощ в България.