Гладуваща професорка поиска отпуск след тв изява

Професор Милена Шиварова е поискала отпуск часове, след като обяви гладна стачка, а тази сутрин влезе в спор по Нова телевизия с прекия си ръководител проф. Елисавета Наумова.

Няколко сюжетни линии вървят около историята в Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки на университетска болница "Александровска".

Първата е свързана с професионален проблем, който продължава трета година - според проф. Наумова нейната подчинена грубо нарушава правилата на работа и всички в клиниката работели под голямо напрежение.

На 15 юни 2026 г. проф. Шиварова се впуска изненадващо в синдикалния живот и оглавява малко известната в болницата структура на синдикат "Защита", в която според другите два синдиката КНСБ и "Подкрепа" членуват 17 души от хилядния екип на най-голямата Александровска болница.

Няколко дни по-късно проф. Шиварова иска писмено вече като синдикален лидер заплатите на ръководството да бъдат обявени с аргумента, че "Александровска" е в тежко финансово състояние.

Почти седмица преди да изтече 14-дневният срок за предоставяне на тези данни, въпреки че те са публични, синдикатът отива на среща с изпълнителния директор проф. Атанас Йонков. Тук също има разминаване - кой как е влязъл, на какъв тон са си говорили синдикалисти с ръководството, каква е била целта на срещата.

Казусът с проф. Шиварова получи и политически нюанс - с позиция в нейна подкрепа от Николай Денков. Лекарката е била в листите като кандидат-депутат на "Продължаваме промяната" и затова вероятно зам.-председателят на тази политическа сила настоява за проверка.

Още в понеделник здравното министерство обяви, че подкрепя законосъобразните действия на ръководството на УМБАЛ "Александровска", насочени към възстановяване на реда, отчетността, прозрачността и нормалния професионален процес". Поводът за реакцията е обявената от понеделник гладна стачка от проф. Милена Иванова - Шиварова. Преди няколко дни от Националния синдикат "Защита" обявиха, че проф. Шиварова, която е председателят на синдикалната секция в "Александровска" и преподавател в МУ - София, започва протест. Причината е дисциплинарно производство от болницата срещу нея, след като синдикатът внесе заявление за информация относно възнагражденията на ръководството на болницата. Синдикатът поиска също критериите за определянето на заплатите, както и информация за финансовото и икономическото състояние на УМБАЛ „Александровска". Според изнесената от министерството информация, болницата има над 60 млн. евро задължения.

Министър Ивкова е разпоредила пълна проверка на фактите, ясно установяване на отговорностите и недопускане на действия, които могат да компрометират акредитацията, диагностичната сигурност или трансплантационната дейност в страната, съобщиха още от министерството и допълниха, че ще бъдат използвани всички предвидени в закона механизми, за да се гарантира, че нито един пациент няма да бъде ощетен и международният авторитет на българската медицина ще бъде защитен.