В Александровска болница започва безплатен скрининг за хора с наднормено тегло

От столичната Александровска болница съобщават във фейсбук за началото на безплатен скрининг за хора с наднормено тегло. В рамките на скрининга, който ще започне на 6 юли и ще продължи до 7 август, ще се извършват изследвания за оценка на риска от диабет тип 2, сърдечно-съдови и бъбречни усложнения на хора с наднормено тегло и затлъстяване, с индекс на телесната маса над 28, допълниха от лечебното заведение. Изследванията ще се извършват в Центъра за превенция на захарния диабет и неговите усложнения към Клиниката по ендокринология и болести на обмяната.

Желаещите да се включат в скрининга следва да се запишат предварително - онлайн, на страницата на Института за здравно образование, който е партньор в кампанията, scr.healthedu.eu. Записване може да бъде направено и на тел.: 0700 101 26, от 17:00 до 19:00 ч. в делничните дни (на цената на един градски разговор, според тарифния план на мобилните мрежи). Ще бъдат записвани граждани над 18-годишна възраст, без поставена диагноза, по определени от лекарите критерии. Не се изисква направление от лекар. Необходимо е да са минали най-малко четири часа от последното хранене преди прегледите, обръщат внимание от болницата.

Те цитират, данни на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването, които показват, че между 30%-70% от населението над 18-годишна възраст в държавите от ЕС страдат от наднормено тегло, а между 10%-30% са със затлъстяване. Приблизително 1,5 млн. от българската популация е със затлъстяване, а страната ни е на едно от водещите места по честота на затлъстяването в детска възраст сред страните от ЕС.

Затлъстяването не е козметичен проблем, то e хронично заболяване, свързано с натрупване на голямо количество мастна тъкан, която създава хронично възпаление в организма. От болницата допълват, че затлъстяването е причина за отключването на над 200 придружаващи заболявания и усложнения – сърдечно-съдови, метаболитни, костно-ставни, злокачествени, репродуктивни и др.