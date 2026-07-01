Здравното министерство отпуска 240 стипендии за специализация в дефицитни направления

Министерството на здравеопазването открива нов прием по проекта „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти", чрез който още 240 млади лекари, медицински сестри и акушерки ще могат да получат финансова подкрепа за професионалното си развитие в региони и специалности с най-сериозен кадрови дефицит.

Приемът започва на 1 юли 2026 г. и ще продължи до 28 февруари 2027 г. Кандидатите ще могат да подават заявления в този период, а одобрените специализанти ще получават ежемесечна финансова подкрепа в размер на две и половина минимални работни заплати. Тя ще се изплаща допълнително към основното възнаграждение и ще важи за целия оставащ период на специализацията, съобщават от ведомството.

Новите места са насочени към най-проблемните зони в здравната система – както региони с ниска осигуреност с медицински кадри, така и специалности с доказан недостиг на национално ниво. От общо 240 места 165 са предназначени за лекари, които ще специализират и работят в области с най-ниска осигуреност, а 75 – за специализанти в направления с установен национален дефицит.

Подкрепата обхваща едни от най-критичните области в здравеопазването. За лекарите това са Детска психиатрия, Детска хирургия, Епидемиология на инфекциозните болести и Клинична вирусология. За медицинските сестри и акушерките включените направления са Педиатрични здравни грижи, Психиатрични здравни грижи и Спешна медицинска помощ.

Разпределението на местата е направено въз основа на актуален анализ на Националния център по обществено здраве и анализи, който отчита както възрастовата структура на медицинските специалисти, така и реалните здравни потребности на населението. Целта е подкрепата да достигне до най-нуждаещите се райони и специалности, с максимален ефект върху пациентите, лечебните заведения и бъдещето на здравната система.

Приемът ще се извършва по реда на постъпване на заявленията до изчерпване на обявените места. Подробна информация за условията за кандидатстване, необходимите документи и образците на заявления е публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването в рубриката „За специализанти".

Проект BG05SFPR002-1.014-0001 „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти" се изпълнява по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021–2027 и е част от последователните усилия на Министерството на здравеопазването за преодоляване на кадровия недостиг, подобряване на достъпа до медицинска помощ и създаване на реални възможности младите медицински специалисти да изграждат своята кариера в България.