На 1-ви август проф. д-р Хайреттин Кесмезаджар - един от водещите ортопедични хирурзи в Турция, ще се срещне с пациенти които проявяват интерес към следните ортопедични проблеми.
Ортопедична травматология
Травми на рамо и лакът
Спортни травми
Нестабилност на раменна става
Разкъсвания на ротаторния маншон
Колянно ставни и тазобедрени заболяния
Ендопротезиране (смяна на стави)
Артроскопия на коляно
Операции на предни кръстни връзки
Възстановяване на менискус
Оперативно лечение на деформации
Оперативни корекции
Удължаване на ръста
Оперативно лечение на халукс валгус
За предварително записване и допълнителна информация се обадете на следния телефон –
0888 912 702. Срещите са с информативна цел и не представляват медицински преглед или консултация.
Специалистът ще отговоря на всички въпроси на пациентите и техните близки.
Участието е безплатно!
Информационните срещи с български пациенти ще се проведат на 1.08.2026 г. в гр. Пловдив.
Кой е проф. д-р Хайреттин Кесмезаджар?
Основни професионални направления
Хирургия на рамо и лакът
Нестабилност на раменната става
Разкъсвания на ротаторния маншон
Травми на рамото и лакътя
Ортопедична травматология
Професионален опит
2024 – до момента Болница Florence Nightingale – Гайреттепе, Истанбул, Турция
2024 г. Клиничен научен сътрудник (Clinical Research Associate – CRA), iCORE – Mount Sinai Hospital Intensive Care Unit Research, Торонто, Онтарио, Канада
2013 – 2024 г. Болница Florence Nightingale – Гайреттепе, Истанбул, Турция
2009 г. Гостуваща специализация (Visiting Fellowship), University of Western Ontario, London Health Sciences Centre, University Hospital, Лондон, Онтарио, Канада
2004 г. Гостуваща специализация (Visiting Fellowship), Cornell University, Hospital for Special Surgery, Ню Йорк, САЩ
2000 г. Катедра по ортопедия и травматология, Медицински факултет „Джерахпаша“, Истанбулски университет, Истанбул, Турция
Образование и академична квалификация
2024 г. - Oxford College of Arts, Business and Technology, Торонто, Онтарио, Канада
Клиничен научен сътрудник (Clinical Research Associate – CRA)
2011 г. Медицински факултет на Bilim University
Професор -
2006 г. Медицински факултет „Джерахпаша“, Истанбулски университет
Доцент - 2000 г. Медицински факултет „Джерахпаша“, Истанбулски университет
Следдипломна специализация (Fellowship)
1997 г. Медицински факултет „Джерахпаша“, Истанбулски университет
Специализация по ортопедия и травматология
Доктор по медицина 1992 г. Медицински факултет на Истанбулския университет
Избрани научни публикации
Demir MT, Ertan Birsel S, Salih M, Pirinçci Y, Birsel O, Kesmezacar H. Резултати от хирургичното лечение на фрактури тип B по Dubberley на капитулума и трохлеята на дисталния хумерус с използване на подпорна плака. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2020;54(4):364–371.
Guven MF, Aslan L, Botanlioglu H, Kaynak G, Kesmezacar H, Babacan M. Функционални резултати при използването на обратна туморна раменна протеза за лечение на тумори на проксималната част на раменната кост. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2016;25(1)–e6.
Guven MF, Kaynak G, Inan M, Caliskan G, Unlu HB, Kesmezacar H. Резултати при разместени супракондиларни фрактури на хумеруса, лекувани с открито наместване и вътрешна фиксация след средно 22,4 години проследяване. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2015;24(4):640–646.
Ertan S, Ayhan E, Guven MF, Kesmezacar H, Akgun K, Babacan M. Средносрочно естествено развитие на синдрома на субакромиалния импинджмънт. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2015;24(10):1512–1518.
Ayhan E, Kesmezacar H, Akgun I. Вътреставни инжекции (кортикостероиди, хиалуронова киселина и богата на тромбоцити плазма) при остеоартроза на колянната става. World Journal of Orthopedics. 2014;18:351–361.
Ayhan E, Kesmezacar H, Karaman O, Sahin A, Kır N. Биполярна или униполярна хемиартропластика след фрактура на бедрената шийка при пациенти в напреднала възраст. Balkan Medical Journal. 2013;30:400–405.
Karaman O, Ayhan E, Kesmezacar H, Seker A, Unlu MC, Aydingoz O. Ротационно разместване след закрито интрамедуларно фиксиране на диафизарни фрактури на бедрената кост и влиянието му върху ежедневния живот. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. 2013.
Karaca S, Ayhan E, Kesmezacar H, Uysal O. Смъртност след фрактура на тазобедрената става – влияе ли видът на анестезията? Anesthesiology Research and Practice. 2012.
Unlu MC, Kesmezacar H, Kantarcı F, Unlu B, Botanlıoglu H. Интраоперативна оценка на антеверзията на бедрената кост при безцементно тотално ендопротезиране на тазобедрената става чрез използване на малкия трохантер. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery. 2011;131:1317–1323.
Unlu MC, Kaynak G, Caliskan G, Birsel O, Kesmezacar H. Късно възстановяване на руптура на квадрицепсовото сухожилие чрез усилване със свободен автотрансплантат от хамстринг и намаляване на напрежението при пациенти със системни предразполагащи заболявания. Journal of Trauma. 2011;71:1048–1053.
Kesmezacar H, Ayhan E, Unlu MC, Seker A, Karaca S. Прогностични фактори за смъртност при възрастни пациенти с интертрохантерна или фрактура на бедрената шийка. Journal of Trauma. 2010;68:153–158.
Kesmezacar H, Sarikaya IA. Резултати от консервативното лечение на неусложнени луксации на лакътната става. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2010;44:199–205.
Yucel I, Tenekecioglu Y, Ogut T, Kesmezacar H. Лечение на hallux valgus чрез модифицираната операция на McBride – шестгодишно проследяване. Journal of Orthopaedics and Traumatology. 2010;11:89–97.
Kesmezacar H, Akgun I, Ogut T, Gokay S, Uzun I. Коракоакромиалният лигамент – морфология и връзка с патологията на ротаторния маншон. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2008;17:182–188.
Bilsel N, Gokce A, Kesmezacar H, Mumcuoglu E, Ozdogan H. Дългосрочни резултати от тотално ендопротезиране на тазобедрената става при пациенти с ювенилен ревматоиден артрит. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2008;42:119–124.
Ogut T, Gokce A, Kesmezacar H, Durak H, Botanlioglu H, Erginer R. Изолиран туберкулозен теносиновит на ахилесовото сухожилие – описание на два клинични случая. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2007;41:314–320.
Unlu MC, Kesmezacar H, Akgun I. Невропатия на брахиалния плексус (Stinger syndrome) при пациент с нестабилност на рамото. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2007;41:74–79.
Unlu M, Kesmezacar H, Akgun I, Ogut T, Uzun I. Анатомични взаимоотношения между порталите при артроскопия на лакътната става и невроваскуларните структури при различни положения на лакътя и предмишницата. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2006;15:457–462.
Akgun I, Kesmezacar H, Ogut T, Kebudi A, Kanberoglu K. Артроскопско лечение чрез микрофрактуриране при остеонекроза на колянната става. Arthroscopy. 2005;21:834–843.
Kesmezacar H, Erginer R, Ogut T, Seyahi A, Babacan M, Tenekecioglu Y. Оценка на височината на пателата и методите за измерването ѝ след валгизираща висока тибиална остеотомия. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2005;13:539–544.
Babacan M, Kesmezacar H, Ogut T, Cansu E, Erginer R. Образна диагностика при нестабилност на рамото – конвенционална рентгенография, компютърна томография и магнитнорезонансна томография. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2005;39(Suppl I):24–33.
Kesmezacar H. Оценка и лечение на остра предна луксация на рамото. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2005;39(Suppl I):40–47.
Akgun I, Kesmezacar H, Ogut T, Unlu M. Отворено хирургично лечение на задна нестабилност на рамото. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2005;39(Suppl I):75–82.
Kesmezacar H, Ogut T, Bilgili MG, Gokay S, Tenekecioglu Y. Лечение на интертрохантерни фрактури на бедрената кост при възрастни пациенти – вътрешна фиксация или хемиартропластика. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2005;39:287–294.
Erdogan F, Aydingoz O, Kesmezacar H, Erginer R. Калцификация на пателарното сухожилие след реконструкция на предната кръстна връзка – клиничен случай с дългосрочно проследяване. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2004;12:277–279.
Erginer R, Yucel İ, Ogut T, Kesmezacar H, Babacan M. Киста на предния рог на медиалния менискус – артроскопска декомпресия. Arthroscopy. 2004;20(Suppl 2):9–12.
Ogut T, Akgun I, Kesmezacar H, Turker T, Uzun I, Demirci S, Marur T, Can G, Akkın SM. Навигация при артроскопия на глезена – анатомично изследване на антеролатералния портал спрямо повърхностния перонеален нерв. Surgical and Radiologic Anatomy. 2004;26:268–274.
Aydingoz O, Bilsel N, Botanlıoglu H, Bozdag E, Sunbuloglu E, Kesmezacar H. Влияние на декортикацията върху здравината на ламината при субламинарно фиксиране – експериментално проучване. Journal of Spinal Disorders & Techniques. 2004;17:498–504.
Akgun I, Kesmezacar H. Травматични и претоварващи увреждания на рамото. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2004;38(Suppl):64–73.
Akgun I, Kesmezacar H, Ogut T, Dervisoglu S. Вътреставен хемангиом на колянната става. Arthroscopy. 2003;19:17E.
Ogut T, Kesmezacar H, Akgun I, Cansu E. Артроскопска менискектомия при дискоиден латерален менискус при деца и юноши – проследяване 4,5 години. Journal of Pediatric Orthopaedics B. 2003;12:390–397.
Bilsel N, Aydingoz O, Kesmezacar H, Ogut T, Ozdogan H. Пациент с анкилозиращ спондилит „без стави“ – клиничен случай. Clinical Rheumatology. 2003;22:502.
Akgun I, Ogut T, Kesmezacar H, Orak M. Локализиран пигментен вилонодуларен синовит на колянната става. Orthopedics. 2003;26:1131–1135.
Kesmezacar H, Ogut T, Yucel I, Babacan M, Agritmis A. Псевдоартроза на предмишницата с нелекувана луксация на лакътната става. Ulusal Travma Dergisi. 2003;9:218–221.
Erdogan F, Kesmezacar H, Ogut T, Orak M, Tenekecioglu Y. Използване на модифицирана техника на Weber при висока тибиална остеотомия. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2003;37:26–32.
Kesmezacar H, Babacan M, Erginer R, Ogut T, Cansu E. Значението на акромиопластиката при лечението на синдрома на субакромиалния импинджмънт. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2003;37(Suppl):35–41.
Akgun I, Kesmezacar H. Артроскопия на рамото – основни принципи и етапи за придобиване на хирургична компетентност. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2003;37(Suppl):54–68.
Akgun I, Ogut T, Kesmezacar H, Yucel I. Артроскопска реконструкция на предната кръстна връзка с централен сегмент от пателарното сухожилие и костни блокове – петгодишно проследяване. The Knee. 2002;15:207–212.
Akgun I, Ogut T, Kesmezacar H, Yucel I. Тотално ендопротезиране на колянната става – проследяване 4,5 години. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2002;36:93–99.
Akgun I, Aydingoz O, Kesmezacar H, Centel T. Прогресираща фиброза на четириглавия бедрен мускул – клиничен случай. Orthopedics. 1999;22:1171–1173.
Akgun I, Erdogan F, Aydingoz O, Kesmezacar H. Миозит осификанс в ранна детска възраст. Arthroscopy. 1998;14:1–5.