ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Политико": Евродепутатите ще защитят имунитета на...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23147595 www.24chasa.bg

Безплатни срещи с топ ортопед-травматолог на 1-ви август в град Пловдив advertorial icon

832
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

На 1-ви август проф. д-р Хайреттин Кесмезаджар - един от водещите ортопедични хирурзи в Турция, ще се срещне с пациенти които проявяват интерес към следните ортопедични проблеми. 

  • Ортопедична травматология
  • Травми на рамо и лакът
  • Спортни травми
  • Нестабилност на раменна  става
  • Разкъсвания на ротаторния маншон
  • Колянно ставни и тазобедрени заболяния
  • Ендопротезиране (смяна на стави)
  • Артроскопия на коляно
  • Операции на предни кръстни връзки
  • Възстановяване на менискус
  • Оперативно лечение на деформации
  • Оперативни корекции
  • Удължаване на ръста
  • Оперативно лечение на халукс валгус

За предварително записване и допълнителна информация се обадете на следния телефон – 0888 912 702. Срещите са с информативна цел и не представляват медицински преглед или консултация.

Специалистът ще отговоря на всички въпроси на пациентите и техните близки.

Участието е безплатно!

Информационните срещи с български пациенти ще се проведат на 1.08.2026 г. в гр. Пловдив.

 

Още здравни новини вижте тук
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание