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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23150600 www.24chasa.bg

Случаите на холера и остра водниста диария са се увеличили с 43%

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Заразени с холера. Снимка: Pixabay

Световната здравна организация (СЗО) оповести драстичен скок от 43% на случаите на холера и остри воднисти диарии в глобален мащаб. Основните огнища са регистрирани в Източното Средиземноморие и Африка, като смъртните случаи също са се увеличили с 30% в рамките на последния месец

През май 2026 г. (епидемиологични седмици 19 до 22) са докладвани общо 29 610 нови случая на холера и остра водниста диария (ОВД) от 16 държави, територии и области  в четири региона на СЗО, което показва 43% увеличение спрямо предходния месец. Регионът на Източното Средиземноморие е регистрирал най-голям брой случаи, следван от Африканския регион, Региона на Югоизточна Азия и Региона на Северна и Южна Америка.

През този период са регистрирани и 271 смъртни случая, свързани с холера, в световен мащаб, което представлява 30% увеличение спрямо предходния месец. През този период не са докладвани случаи от Европейския регион или Западнотихоокеанския регион.

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Заразени с холера. Снимка: Pixabay

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