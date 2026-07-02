ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арена 8888 трябва да смени името си, ако домакинст...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23151185 www.24chasa.bg

Уганда съобщи за изолиран случай на вируса Марбург

1204
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
снимка:pixabay

Угандските здравни власти потвърдиха изолиран случай на заболяване, причинено от вируса Марбург – силно заразна хеморагична треска. Случаят е открит по време на наблюдение за евентуално огнище на ебола, съобщи Африканският център за контрол и превенция на заболяванията, цитиран от Ройтерс.

Никой от контактите на починалото от Марбург дете на година и половина не е развил симптоми и в момента няма активен случай в източноафриканската страна, добави говорител на АЦКПЗ, позовавайки се на властите на Уганда.

Световната здравна организация заяви, че е била уведомена за случай от Уганда на 30 юни и е информирала своите държави членки.

„СЗО е поискала допълнителна информация и подкрепя местните действия, включително разследване на случаите, активно откриване на случаи, проследяване на контакти и ангажиране на общността“, заяви говорител на СЗО.

Африканският център заяви, че случаят с Марбург е открит в западната част на Уганда.

„Ангажираме се с правителството на Уганда чрез официалните канали за обществено здравеопазване относно докладите, свързани с болестта, причинена от вируса Марбург. На този етап не можем да потвърдим съобщенията за никакви допълнителни случаи“, заяви говорителят.

Последното огнище на Марбург в Уганда беше през 2017 г., съобщи БТА. Реагирането на Марбург изисква същите стъпки, както и реагирането на ебола, отбелязаха от агенцията.

Още здравни новини вижте тук
снимка:pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)