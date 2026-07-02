Лекари и болници в Нидерландия бият тревога заради фалшиви лекарства за отслабване

Незаконни инжекционни писалки били с надписи на немски и български език

Болници в нидерландските градове Девентер и Дордрехт излязоха с предупреждение за незаконна търговия с лекарства за отслабване. Двама техни пациенти изпаднаха в кома след инжектиране на фалшиви лекарства за отслабване, закупени онлайн, съобщава вестник „Алгемейн Дагблад", цитиран от БТА.

54-годишен мъж от Девентер имал предписани инжекционни писалки за отслабване по рецепта от частна клиника. Заради високите разходи преминал към онлайн доставчик и в продължение на няколко месеца използвал инжекции със веществото семаглутид без проблеми. В един момент получил доставка на други инжекционни писалки, на които етикетът и листовката били на английски, а дозата можел да увеличава все повече. В писалките обаче не е имало лекарство за отслабване, а инсулин, който понижава нивото на кръвната захар. Мъжът изпаднал в кома и е приет в болница с хипотермия и екстремно ниска кръвна захар.

Нещо подобно се случило и на 47-годишна жена от Дордрехт. И тя искала да отслабне, но личният лекар не ѝ изписал лекарство. Чрез познат тя се сдобила с незаконни инжекционни писалки с надписи на немски и български език. И в този случай става въпрос за инсулин, а не за лекарство за отслабване. И тя изпаднала в кома и стигнала до болница.

И двамата пациенти са спасени, отбелязва вестникът.

Лекари и фармацевти от различни болници в Нидерландия бият тревога в „Нидерландско списание за медицина". Те предупреждават, че опасността не се крие в предписаните лекарства за отслабване, а във фалшифицираните продукти, чието съдържание е неизвестно.

„Хората понякога мислят, че чрез интернет ще намерят по-евтина или по-бърза алтернатива, но не знаят какво всъщност си инжектират. Това, което изглежда като надеждно лекарство, в действителност може да е фалшифицирано и да представлява опасност за живота", казва д-р Манон Слоб от болницата в Девентер.

Д-р Сузане Шол-Гелок от болницата „Алберт Швайцер" в Дордрехт, обръща внимание на симптомите, свързани с ниска кръвна захар. „Симптоми като изпотяване, треперене, гадене, объркване, сънливост или загуба на съзнание могат да сочат сериозен проблем," казва тя.

Инспекцията по здравеопазване и грижи за младежта проучва сайтове, в които се предлагат лекарства. Има уебсайтове, които често изглеждат надеждни, но всъщност не са, а продавачите незаконно използват лога на държавни институции. Властите са предприели закриването на десетки такива уебсайтове. Инспекцията открива ги о и благодарение на сигнали от лекари и други здравни специалисти. Броят на сигналите нараства от години: през 2023 г. са постъпили 100, през 2024 г. – 200, а през миналата година – 260.