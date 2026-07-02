Най-новият „здравен преглед“ на китайските болници: диференцирането на услугите се засилва, а удовлетвореността на пациентите продължава да расте

Наскоро в Китай бе публикувано изданието за 2025 г. на „Синя книга за удовлетвореността на пациентите", което представя най-актуалната оценка за качеството на медицинските услуги в страната. Докладът е изготвен от Китайската асоциация за палиативни грижи към Националната здравна комисия съвместно с други институции. Проучването обхваща над 1600 болници, като се основава на анкети сред близо 300 000 пациенти и последващ анализ на събраните данни.Резултатите показват, че през 2025 г. удовлетвореността на пациентите продължава стабилно да се повишава. Средната оценка за амбулаторното обслужване достига 90,87 точки, а за болничното лечение – 94,27 точки.

Според доклада различните нива на лечебните заведения се отличават със свои силни страни. Пациентите в общинските болници оценяват по-високо процедурите по прием и изписване, както и организацията на диагностичните изследвания, отколкото пациентите в болниците от най-високо ниво. От своя страна третостепенните болници получават най-добри оценки за насочването на пациентите, регистрацията, условията в лечебните заведения и работата на медицинския персонал в сравнение с второстепенните и общинските болници.

При амбулаторното обслужване най-високо са оценени работата на лекарите (92,94 точки), медицинските сестри (92,36 точки) и услугите по заплащане (92,35 точки). Най-ниски оценки получават условията и инфраструктурата (88,19 точки), помощните услуги (87,36 точки) и времето за изчакване преди преглед (87,26 точки).При болничното лечение пациентите са най-доволни от хирургичните услуги (95,95 точки), работата на лекарите (95,90 точки) и диагностичните изследвания (95,74 точки). По-слабо са оценени болничната среда и оборудването (92,51 точки), помощните услуги (91,76 точки) и таксуването (90,69 точки).

Докладът обръща специално внимание на паркирането като един от най-сериозните проблеми. Повечето анкетирани посочват, че недостатъчният брой паркоместа и неефективната организация на паркингите значително влошават впечатленията им от болничното обслужване. Често пациентите, пристигащи с автомобил, губят много време в търсене на свободно място, което води до задръствания и допълнителен стрес още преди началото на прегледа.

Данните показват още, че сред амбулаторните пациенти второстепенните болници получават най-високи оценки за цялостното обслужване, помощните услуги, работата на болничните аптеки и общото преживяване при посещението, изпреварвайки както третостепенните, така и общинските лечебни заведения.