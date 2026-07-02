Министър Ивкова: Ще финансираме специализациите на нови 240 млади медици

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"Министерството на здравеопазването реализира специализациите на младите медици с подкрепата на средства от Европейския съюз. Вчера обявихме нови 240 места за финансиране на специализации".

Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в Комисията по здравеопазване в четвъртък.

Министърът разясни и подробности около работата по изграждане на Националната детска болница в отговор на въпроси от акад. Николай Денков, член на комисията и депутат от ПП.

"Средствата за детската болница са налични в бюджета на юридическото лице, което отговаря за това - Здравната инвестиционна компания за изграждането на детската болница", категорична е Ивкова.

Преди седмица Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектирането на детската болница след жалба за незаконосъобразност на конкурса. "Оценката на КЗК беше голямо притеснение за нас и затова възложих проверка на ЗИКДБ" , коментира министърът.

В интервю пред "24 часа" пък председателят на Обществения съвет по изграждането на детската болница доц. Боряна Аврамова заяви, че министерството не се съобразява с желанието на съвета за нови членове.

"На последната ни среща с Обществения съвет за детската болница с председателя доц. Боряна Аврамова коментирахме, че съветът съдържа много лимитиран състав. Стартирахме процедура и получихме номинации за нови попълнения на Обществения съвет. Ще ѝ изпратя писмо, за да е наясно кои са представените лица", заяви Ивкова.

Тя допълни, че Българската педриатрична асоциация дори са направили предложение за нов председател на Обществения съвет. Министърът обяви, че чака отговор от доц. Аврамова, а след него ще издаде заповед за нови попълнения.

От "Прогресивна България" ѝ зададоха въпрос за безвъзвратно загубени 45 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост в сектор "Здравеопазване".

"Правим абсолютно всичко възможно, за да не се губят средства в Плана за възстановяване и устойчивост, както и средства от други фондове на Европейския съюз", заяви Ивкова.

Тя обяви, че до 28 август 17 лечебни заведения ще получат нова апаратура.

"В края на тази седмица ще подпишем договори за доставка на апаратурата и за извършване на строително-монтажните работи. До 28 август 17 лечебни заведения ще получат апаратурата", обяви министърът.