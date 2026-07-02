Шефът на "Александровска" показа заплатите на директорите: изчислени са по закон и по финансовите резултати

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27 колеги на проф. Шиварова, която обяви гладна стачка, пишат до ръководството, че тя нарушава реда в клиниката и създава напрежение

През април изпълнителният директор на Александровска болница е получил 8 558 евро, изпълнителният член на Съвета на директорите - 5 705 евро, а останалите от съвета по 2 852 евро.

Това сочат данните от доклада за възнагражденията на ръководството на болницата, представен от директора на УМБАЛ "Александровска" проф. Атанас Йонков в Комисията по здравеопазване днес.

Преди дни проф. Милена Шиварова от Клиниката по клинична имунология обяви гладна стачка. Тя обвини ръководството, че не предоставя информация за възнагражденията си, въпреки че са поискани от нея и синдикат "Защита" по Закона за достъп до обществена информация. След заявлението за достъп до информация за заплатите е започнало дисциплинарно производство срещу нея, твърди професорката.

Докладът обяснява как се определят заплатите на директорите - образувани са според закона за публичните предприятия и са обвързани с представянето на болницата. Проф. Атанас Йонков напомни, че не е законно да изнася информация за останалата част от ръководството.

"Месечните възнаграждения за всяко тримесечие се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по законово определените показатели и критерии", разяснява докладът. Синдикат “Защита” и проф. Шиварова присъстваха на заседанието

Според закона стойността на балната единица за членовете на Съвета на директорите е в размер на 50 на сто от минималната работна заплата, а на изпълнителният директор е равна на минималната заплата.

Тези бални единици образуват заплатите на ръководството спрямо резултатите на болницата, представени в доклад пред Министерството на здравеопазването.

"Два пъти са се увеличили приходите от 2022 г. насам. В пероида средната брутна работна заплата нараства с 48%", категоричен е проф. Атанас Йонков.

Той цитира и доклад, подписан от 27 медици от Клиниката по имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ "Александровска". Докладът е свързан с обявената от проф. Милена Шиварова гладна стачка.

"Бихме искали ясно да заявим, че действията на проф. Милена Иванова-Шиварова създават трайно напрежение в колектива, затрудняват комуникацията между служителите, нарушават установения ред на работа и изискват непрекъснато преразпределяне на човешки и организационен ресурс за овладяване на възникналите ситуации. Тя разпространява невярна информация в медиите", споделят лекарите в позицията си.