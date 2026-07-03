Поставят ви инжекция? Плаща се само потребителска такса на личния лекар

Експертите на НЗОК отговарят на 9 най-често задавани въпроси от пациентите

НЗОК се стреми да дава точни и ясни отговори на въпросите, които задавате на зеления телефон, на онлайн консултацията ни или в приемните. Те са свързани както с медицинските услуги в доболничната и болничната помощ, така и с правата ви и начините за контрол на средствата, които НЗОК заплаща за вашето здраве. Затова днес подбрахме да отговорим на някои от най-често задаваните от вас въпроси.

1. Ваденето на кърлеж влиза ли в пакета дейности, заплащани от НЗОК?

Тъй като кърлежите са потенциални преносители на инфекциозни болести като лаймска болест, марсилска треска, ку-треска и кримска хеморагична треска, при ухапване от кърлеж следва да бъде направена консултация с лекар и да се предприемат бързи, но не спешни действия за отстраняването му. Необходимите медицински дейности следва да бъдат преценени от лекаря, оказващ медицинска помощ, за всеки конкретен случай.

Що се отнася до заплащането от пациента за изваждането на кърлеж, той може да се обърне към своя личен лекар и оказаната помощ да бъде безплатна. По преценка и при необходимост, личният лекар би могъл да издаде направление към всеки специалист от извънболничната специализирана помощ, сключил договор с НЗОК. При липса на направление извършените прегледи се заплащат.

Когато се налага да се направят строго специфични серологични изследвания за инфекциозни заболявания, предавани от кърлежи, те не се заплащат от НЗОК.

2. Могат ли да се премахнат бенки по клинична пътека?

Обикновено оперативното лечение на доказани доброкачествени новообразувания (бенки) се провежда амбулаторно, с локална анестезия (местна упойка) и не е необходима хоспитализация в лечебно заведение за болнична помощ. Тези дейности се извършват от лекар със специалност "Хирургия". В пакета на лекаря специалист по кожни болести е включена високоспециализирана медицинска дейност - "Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори", за която няма да заплащате, ако специалистът има сключен договор за извършването с НЗОК/РЗОК и, разбира се, е преценил, че това е необходимо.

Подчертаваме, че всички ваши въпроси следва да зададете на лекуващия лекар, който ще реши какво е необходимо да се предприеме в конкретния случай. Първо трябва да се обърнете към вашия личен лекар. Той ще прецени дали е необходима консултация със специалист хирург, или със специалист по кожни болести и при необходимост ще ви издаде направление.

3. Възможно ли е да се премахнат брадавици по здравна каса?

Общопрактикуващият (личният) лекар ще издаде при необходимост направление към лекар специалист по кожни болести. След преглед и по преценка на лекаря специалист може да бъде извършена високоспециализираната медицинска дейност "Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори", която НЗОК заплаща.

Назначава се от лекар специалист с "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" (бл. МЗ-НЗОК № 3А), който е сключил договор за нея с НЗОК. Процедурата не се заплаща от пациента.

4. Може ли процедурата за премахване на кокоши трън да бъде извършена по здравна каса?

Най-често прилаганият физичен метод за разрушаване на кокошия трън е криотерапията (лечение чрез студ) с течен азот, чиято температура е –196 С.

НЗОК заплаща високоспециализираната медицинска дейност "Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори" в извънболничната медицинска помощ, ако дейността е назначена от лекар специалист с "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" (бл. МЗ-НЗОК № 3А) и специалистът е сключил договор за тази дейност.

6. Има ли право личният лекар да извършва преглед на малолетни без присъствието на родител?

Амбулаторният лист от прегледа на малолетни и непълнолетни лица се подписва от родител, приемен родител или настойник, което означава, че прегледът се осъществява само в негово присъствие.

7. Влиза ли в задълженията на личния лекар да извършва гинекологичен преглед на жените от пациентската му листа?

Съгласно Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в диагностично-лечебната дейност на общопрактикуващия лекар не влиза гинекологичен преглед.

В дейностите на личния лекар от "Акушерство и гинекология" са включени изследванията на млечни жлези и женски гениталии чрез:

мануално изследване на млечните жлези;

изследване на гинекологичен статус при бременни, на които се провежда наблюдение на бременността;

вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване;

Гинекологичният статус с вземане и изпращане на материал за цитонамазка се осъществява от лекар специалист по акушерство и гинекология.

оценка на вторични полови белези;

интерпретиране на резултатите от тест за установяване на бременност;

антенатално изследване на бременна (в рамките на компетенциите);

мануално асистиране при спонтанно раждане.

8. Трябва ли пациентът да заплати поставянето на гипс?

Ако личният лекар е насочил пациента с направление към лекар специалист по ортопедия и травматология, сключил договор с НЗОК, в този случай той не заплаща за имобилизацията на ръката и за гипсовата превръзка, освен потребителска такса за прегледа, тъй като в пакета дейности на лекаря специалист са включени различни по вид манипулации: превръзки; имобилизация на крайници; закрито наместване на фрактури; отстраняване на шини и гипсови превръзки.

Възможно е да бъде поискано заплащане, ако не става дума за обикновен гипс, за който НЗОК заплаща, а за по-съвременни имобилизационни средства за обездвижване. Те могат да бъдат водоустойчиви, по-олекотени, и т.н., но не се заплащат от НЗОК.

9. Заплаща ли се на личния лекар поставянето на инжекция?

В пакета от медицински дейности, които изпълняват както личният лекар, така и лекарят специалист, е включено и задължението да назначават и изпълняват различни по вид манипулации, сред които е и поставянето на инжекции - подкожни, мускулни, венозни (съгласно Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК).

В този случай съгласно Закона за здравното осигуряване здравноосигурените лица дължат на лекаря, сключил договор с НЗОК, единствено сума, определена с постановление на Министерския съвет (т.нар. "потребителска такса") по чл.37, ал.1 от ЗЗО, освен ако не са освободени от нея.